Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στη μεξικανική πολιτεία Σιναλόα, στις ακτές στον Ειρηνικό, απέκρουσαν επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ενόπλων χθες περίπου 45 λεπτά μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) και στο επεισόδιο σκοτώθηκαν 13 δράστες, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους μέσω X.

Σύμφωνα με τον υπουργό Χάρφους, άλλα τέσσερα πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ απελευθερώθηκαν 9 πολίτες που είχαν απαχθεί.

Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

• 9 personas… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2025

Στην πολιτεία Σιναλόα μαίνεται τον τελευταίο χρόνο σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ των ναρκωτικών κι οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάκτηση του ελέγχου της κατάστασης.

