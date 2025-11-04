Λογαριασμός
Οι δυνάμεις ασφαλείας στη μεξικανική Σιναλόα καταφέρνουν καίριο «χτύπημα» εναντίον καρτέλ - 13 νεκροί

Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους, άλλα τέσσερα πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ απελευθερώθηκαν 9 πολίτες που είχαν απαχθεί

Μεξικό

Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στη μεξικανική πολιτεία Σιναλόα, στις ακτές στον Ειρηνικό, απέκρουσαν επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα ενόπλων χθες περίπου 45 λεπτά μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) και στο επεισόδιο σκοτώθηκαν 13 δράστες, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους μέσω X.

Σύμφωνα με τον υπουργό Χάρφους, άλλα τέσσερα πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ απελευθερώθηκαν 9 πολίτες που είχαν απαχθεί.

Στην πολιτεία Σιναλόα μαίνεται τον τελευταίο χρόνο σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ των ναρκωτικών κι οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάκτηση του ελέγχου της κατάστασης.

