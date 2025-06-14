«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό τον νόμο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κι έτσι η χώρα μας σταματά να αποτελεί παγκόσμια εξαίρεση μαζί με την Κούβα. Με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας μπαίνει τέλος στα ταμπού και στις ιδεοληψίες όσων χρησιμοποιούσαν το Σύνταγμα ως άλλοθι για να μένουμε τελικά κολλημένοι στον παραλογισμό και στην οπισθοδρόμηση», συνεχίζει ο πρωθυπουργός.

«Επί δεκαετίες δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, έστελναν τα παιδιά τους στο εξωτερικό γιατί πολύ απλά δεν είχαν την επιλογή της φοίτησης σε μη κρατικά πανεπιστήμια στην πατρίδα μας.

Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, όχι απλά θα σταματήσουμε να διώχνουμε αυτά τα παιδιά από την πατρίδα τους, αλλά θα μπορούμε πια να προσελκύσουμε και φοιτητές από άλλες χώρες.

Δεν μπαίνω καν στις σημαντικές νέες επενδύσεις, στο αναπτυξιακό αποτύπωμα, στις πολλές νέες δουλειές που θα δημιουργηθούν. Και μην ξεχνάμε! Όλα αυτά παράλληλα με την ενίσχυση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Προχωράμε! Γιατί τελικά η πρόοδος δεν έρχεται με συνθήματα αλλά με σκληρή δουλειά και με τολμηρές μεταρρυθμίσεις», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

