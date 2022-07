Μια μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε στο Surrey, με τον καπνό να φτάνει στο Δυτικό Λονδίνο και στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου Χίθροου.

Οι κάτοικοι ανέφεραν καπνό πάνω από 30 μίλια σε μήκος, από το Hankley Common στο Surrey, όπου φλέγονται θαμνώδεις εκτάσεις.

Η Πυροσβεστική του Surrey κήρυξε σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς και προέτρεψε τους ανθρώπους να «αποφύγουν την περιοχή για να επιτρέψουν στα πληρώματα να εργαστούν».

