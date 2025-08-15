Διεθνείς επικρίσεις για τον εποικισμό στη Δυτική Όχθη

ΕΕ, ΟΗΕ και Βρετανία επικρίνουν το σχέδιο εποικισμού της Ζώνης Ε1. Οι ΗΠΑ αποφεύγουν να τοποθετηθούν, ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ο Τραμπ θα επισκεφθεί την περιοχή.Ανταπόκριση



Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμότριτς ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση Νετανιάχου πρόκειται να εγκρίνει την ανέγερση 3.401 οικιστικών μονάδων στα περίχωρα του εβραϊκού οικισμού Μααλέ Αντουμίμ της Δυτικής Όχθης, ανατολικότερα των ορίων του διευρυμένου Δήμου της Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για μία αραιοκατοικημένη έκταση 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου βρίσκονται διάσπαρτα αυτοσχέδια παραπήγματα Βεδουίνων.

Η περιοχή είναι γνωστότερη ως «Ζώνη Ε1» και εκτείνεται μεταξύ των δυτικών ορίων του οικισμού Μααλέ Αντουμίμ έως τις αραβικές συνοικίες της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η «Ζώνη Ε1» προοριζόταν να ανοικοδομηθεί από εκάστοτε ισραηλινές κυβερνήσεις. Ωστόσο, κατά τις επανειλημμένες προσπάθειες εποικισμού της, εκδηλώνονταν δριμύτατες διεθνείς αντιδράσεις, με αποτέλεσμα τα σχέδια ανοικοδόμησης να έχουν παγώσει εδώ και δεκαετίες.Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες στο δημαρχείο του Μααλέ Αντουμίμ, ο Μπετσαλέλ Σμότριτς δήλωσε ξεκάθαρα ότι η οικοδόμηση της «Ζώνης Ε1» θέτει επί του πεδίου «ένα τέλος στη λύση των δύο κρατών».Πράγματι, διαβάζοντας τον χάρτη, εάν εποικισθεί η συγκεκριμένη έκταση, διακόπτεται η εδαφική συνέχεια μεταξύ των περιχώρων της Ραμάλα (που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης) και της Βηθλεέμ νοτιότερα, όπως επίσης και των αραβικών συνοικιών της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.Πρόκειται για τρεις σημαντικά αστικά κέντρα με συμπαγή παλαιστινιακό πληθυσμό, τα οποία, σύμφωνα με τις Συμφωνίες του Όσλο προορίζονται να αποτελέσουν εδάφη του μελλοντικού ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.Καταδίκη από ΕΕ, ΟΗΕ και ΛονδίνοΌπως αναμενόταν, οι αντιδράσεις εκ μέρους των συλλογικών αυτοδιοικητικών φορέων των Εβραίων εποίκων, υπήρξαν ενθουσιώδεις. Αντιθέτως, εκπρόσωπος της Φατάχ δηλώνει στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA, καταγγέλλει ότι με αυτήν την απόφαση, το Ισραήλ επιδιώκει να αποκόψει την Ανατολική Ιερουσαλήμ και «μελλοντική πρωτεύουσα της ανεξάρτητης Παλαιστίνης» από τα περίχωρά της.Ηχηρές είναι και οι διεθνείς αντιδράσεις, με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλλας, να χαρακτηρίζει την επικείμενη ανοικοδόμηση της «Ζώνης Ε1» ως «κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη λύση των δύο κρατών. Ανακοινώσεις με το ταυτόσημο περιεχόμενο εξέδωσαν τόσο ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι καθώς και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ, Στεφάν Ντιζαρίκ.Υπεκφυγές από την ΟυάσιγκτονΑντιθέτως, η Ουάσιγκτον δείχνει να τηρεί συγκρατημένη στάση, η οποία, ενδεχομένως να σχετίζεται με δημοσιογραφικές διαρροές που μεταδίδονται στο Ισραήλ από χθες αργά το βράδυ, ότι ο πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να επισκεφτεί την περιοχή τον επόμενο μήνα.Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις, ουσιαστικά απέφυγε να τοποθετηθεί, δηλώνοντας ότι «υπάρχει ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερότητα στην Δυτική Όχθη». Επισήμανε τέλος πως «η αμερικανική πλευρά είναι επικεντρωμένη αυτήν την περίοδο στη διευθέτηση της κατάστασης στην Γάζα».

