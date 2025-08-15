Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση.
Ο Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά τις 14:00 ώρα Ελλάδος και ταξιδεύει με το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος για το σημείο συνάντησης της συνόδου κορυφής.
