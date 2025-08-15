Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο

Λογαριασμός
Σύνοδος στην Αλάσκα: Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν κατά την αποβίβαση του από το αεροπλάνο

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν κατά την αποβίβαση του Ρώσου προέδρου από το αεροπλάνο- Αναμένεται να φτάσει στις 11:00 τοπική ώρα 

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ο Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά τις 14:00 ώρα Ελλάδος και ταξιδεύει με το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος για το σημείο συνάντησης της συνόδου κορυφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

