Ασάφεια και διαρροές στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και του Λιβανέζου προέδρου Ζοζέφ Αούν, ωστόσο αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.

Η ισραηλινή υπουργός Γκίλα Γκαμλιέλ επιβεβαίωσε την επικείμενη επικοινωνία, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες, ενώ η λιβανική κυβέρνηση αρνείται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την πληροφόρηση.

Αναφορές αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να οργανώσει τριμερή τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Νετανιάχου, Αούν και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στο λιβανικό μέτωπο.

Ενώ η προαναγγελία Τραμπ περί τηλεφωνικής επικοινωνίας Νετανιάχου-Αούν δεν έχει επιβεβαιωθεί, πληροφορίες περί άμεσης εφαρμογής κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ-Χεζμπολάχ διαψεύσθηκαν.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Με σημερινή του πρωινή ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι επίκειται σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου, εννοώντας προφανώς τον Βενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν. Η ανάρτηση έγινε αμέσως πρώτη είδηση στα ισραηλινά και λιβανικά μέσα, πλην όμως η σιγή που επακολούθησε από τις δύο κυβερνήσεις άρχισε να σχολιάζεται από τα ειδησεογραφικά μέσα αμφοτέρων των χωρών. Μόνο μετά από τρεις ώρες αμήχανης σιωπής, η ισραηλινή υπουργός Γκίλα Γκαμλιέλ, που μετέχει στο περιορισμένης σύνθεσης υπουργικό συμβούλιο, αρμόδιο για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ) επιβεβαίωσε ότι πράγματι επίκειται μία τέτοια επικοινωνία. Μιλώντας στο στρατιωτικό ραδιόφωνο Galey Tzahal, η Γκαμλιέλ απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της, αναφέροντας το προφανές – ότι δηλαδή, θα αποτελέσει συνέχεια της προχθεσινής απευθείας συνάντησης Ισραήλ-Λιβάνου που πραγματοποιήθηκε σε πρεσβευτικό επίπεδο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τη συμμετοχή και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: Deutsche Welle

Ωστόσο, μία ώρα αργότερα, αξιωματούχος της λιβανικής κυβέρνησης, απαντώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας σε σχετική ερώτηση ξένων πρακτορείων δήλωσε, ότι δεν έχει καμία σχετική πληροφόρηση ως προς το ενδεχόμενο οιασδήποτε επικοινωνίας με την ισραηλινή πλευρά. Παρ’ όλα αυτά, απέφυγε να δηλώσει ξεκάθαρα ότι διαψεύδει το περιεχόμενο της ανάρτησης του Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, αφότου συμπληρώθηκαν οκτώ ώρες από την πρωινή ανάρτηση Τραμπ, καμία τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου-Αούν δεν αναφέρθηκε. Αντιθέτως ακολούθησε σειρά δημοσιογραφικών διαρροών, μεταξύ των οποίων και αναφορά της παναραβικής εφημερίδας καταρινών συμφερόντων Al-Arabi Al-Jadeed, που εκδίδεται στο Λονδίνο, σύμφωνα με την οποία ο Λευκός Οίκος καταβάλει προσπάθειες να πραγματοποιηθεί σήμερα τριμερής τηλεφωνική συνομιλία των Νετανιάχου και Αούν με τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο μίας ακόμα προσπάθειας να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο λιβανικό μέτωπο.Συμφωνα με αναφορά του λιβανικού δορυφορικού τηλεοπτικού δικτύου LBCi ο πρόεδρος Αούν φέρεται να διεμήνυσε στον Αμερικανό ΥΠΕΞ Ρούμπιο ότι δεν προτίθεται να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Η μετάδοση της είδησης συνέπεσε με την ανακοίνωση του IDF ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ νωρίτερα σήμερα το πρωί στην κοιλάδα Μπεκάα - περιοχή για την οποία το Ισραήλ είχε διαβεβαιώσει παραμονές της προχθεσινής πρεσβευτικής συνάντησης στην Ουάσιγκτον ότι δεν θα περιλάμβανε στις αεροπορικές του επιδρομές.Ασυνεννοησία ανακοινώσεων και για το μέτωπο Ισραήλ-ΧεζμπολάχΠαρόμοια «ασυνεννοησία» σημειώθηκε και χθες το βράδυ (15/4), όταν το λιβανικό τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen, που διάκειται φιλικά προς την Χεζμπολάχ, επικαλέστηκε υψηλόβαθμο Ιρανό κυβερνητικό αξιωματούχο, κατά τον οποίον ήταν «ζήτημα λίγων ωρών» μέχρι να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Μάλιστα, η ίδια πηγή φερόταν να διευκρινίζει ότι επρόκειτο για μία εξέλιξη που προώθησε η Τεχεράνη, ότι η κατάπαυση του πυρός θα διαρκούσε μία εβδομάδα, με την δυνατότητα να παρεκταθεί χρονικά «για όσο χρονικό διάστημα θα επεκτεινόταν χρονικά και η τρέχουσα εκεχειρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών».Σε αντίθεση με σήμερα, χθες βράδυ ήταν η σειρά των Ισραηλινών να δηλώνουν άγνοια, παρότι λίγο αργότερα ανασκεύασαν, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον (και όχι η Τεχεράνη) ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει μία προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονταν οι μάχες σώμα με σώμα μεταξύ του IDF και της λιβανικής οργάνωσης στην περιοχή Μπιντ-Τζμπελ του Νοτίου Λιβάνου, με τις σειρήνες να ηχούν στο βόρειο Ισραήλ λόγω των επανειλημμένων πυραυλικών εκτοξεύσεων της Χεζμπολάχ, μετά από μία σύντομη συνεδρίαση του ισραηλινού ΚΥΣΕΑ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στα τοπικά μέσα, ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις κατά της σιιτικής οργάνωσης θα συνεχιστούν. Απευθυνόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, προς την διακυβέρνηση Τραμπ, πρόσθεσε ότι το Ισραήλ διαχωρίζει παντελώς την διαχείριση του μετώπου με το Ιράν και με ό,τι αυτό συνεπάγεται (συνέχιση των επαφών Ιράν-ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, διάρκεια εκεχειρίας που δεσμεύει και το Ισραήλ) από την πορεία του μετώπου στον Λίβανο, που έχει στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.Σε κάθε περίπτωση, αν κάτι αξίζει να επισημανθεί μετά από ένα 24ωρο δηλώσεων, αναρτήσεων και δημοσιογραφικών διαρροών, η μόνη πληροφορία που δεν αμφισβητήθηκε ξεκάθαρα από καμία πλευρά είναι ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξετάζουν να παρατείνουν την εκεχειρία τους για δύο εβδομάδες ακόμα.

