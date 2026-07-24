«Το επίπεδο απειλής για τη Νότια Ερυθρά Θάλασσα και το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ αναβαθμίστηκε από μεσαίο σε ΥΨΗΛΟ» ανακοίνωσε την Παρασκευή η στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ «Επιχείρηση Ασπίδες» στη σκιά των νέων απειλών των Χούθι.

«Οι συστάσεις της EUNAVFOR ASPIDES προς τους ναυτικούς είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ναυτικής Ασφάλειας Ινδικού Ωκεανού» (MSCIO) τονίζεται.

Η περιοχή επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής δύναμης, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, περιλαμβάνει στο Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και το Στενό του Ορμούζ, καθώς και διεθνή ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν, την Αραβική Θάλασσα, τον Κόλπο του Ομάν και τον Περσικό Κόλπο.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι έκλεισαν το Στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ για πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ως αντίποινα για τον αποκλεισμό που επιβάλλει το Ριάντ στην Υεμένη και για την πρόσφατη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά, της πρωτεύουσας που ελέγχουν οι αντάρτες. Υποστηρίζουν ότι την Τρίτη ανάγκασαν έξι πλοία να αλλάξουν πορεία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου, καθώς συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν. Περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ενός τετάρτου της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα, μεταφέροντας φορτία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Η σημασία του στενού έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν, που έχουν περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Πηγή: skai.gr

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