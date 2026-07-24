Ολοκληρώνει με επιτυχία ο Παναθηναϊκός την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα! Το «τριφύλλι» ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για τον 27χρονο χαφ, ο οποίος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο έως το 2030.

Οι δύο ομάδες συμφώνησαν ο παίκτης από τη Ζάμπια να αγωνιστεί στη ρεβάνς των Ισραηλινών με τη Βίκινγκουρ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League (ήττα 2-1 της Χάποελ στην Ισλανία, σκόραρε ο Κάνγκουα) και στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι».

Θυμίζουμε πως ο βραχύσωμος μέσος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Conference League με τον Παναθηναϊκό, καθώς αγωνίστηκε με τη Χάποελ και έτσι θα υπολογίζεται από τους «πράσινους» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόνο αν καταφέρουν να βρεθούν στη League Phase.

Για τον Κάνγκουα έντονο ενδιαφέρον είχε παρουσιάσει και η ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό όμως να έχει έρθει όχι μόνο σε επαφή αλλά σε καταρχήν συμφωνία με τον 27χρονο από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Το πλεονέκτημα του «τριφυλλιού» στην υπόθεση ήταν πως επέτρεψε στον παίκτη να αγωνιστεί στα προκριματικά με τους Ισραηλινούς, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός στο τέλος να καταφέρνει να κάνει δικό του τον Κάνγκουα που θα προσφέρει ποιότητα στη μεσαία γραμμή της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ.

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