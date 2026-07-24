Η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ισπανίας για συνδρομή στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, διαθέτοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελληνική προσφορά έχει ήδη γίνει αποδεκτή από την ισπανική πλευρά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η οριστικοποίηση των επιχειρησιακών λεπτομερειών της αποστολής.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, τα δύο αεροσκάφη θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης και αναμένεται να επιχειρήσουν στην περιοχή του Τολέδο, όπου καταγράφεται αυξημένη ανάγκη για εναέρια πυρόσβεση.

Την ίδια ώρα, εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες κατά μήκος της διαδρομής μετάβασης, καθώς τα επικρατούντα μετεωρολογικά φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τον χρόνο αναχώρησης όσο και τον τρόπο ανάπτυξης των ελληνικών εναέριων μέσων.





Πηγή: skai.gr

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