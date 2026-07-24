«Weird Al» Γιάνκοβιτς: Είπε «όχι» σε 1 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στη Σαουδική Αραβία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο "Weird Al" Yankovic απέρριψε προσφορά άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων για να εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Κωμωδίας του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία πέρυσι, λόγω ηθικών λόγων.

Πρόσφατα, ο Yankovic αποσύρθηκε επίσης από μια διαφήμιση για λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο ίδιος ανέφερε σε συνέντευξη ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που δεν αισθάνεται άνετα να συμμετάσχει, παρά το υψηλό χρηματικό ποσό που προσφέρεται.

Ο “Weird Al” Yankovic έγινε πρωτοσέλιδο αυτόν τον μήνα επειδή αποσύρθηκε από μια διαφήμιση για λογισμικό Tεχνητής Nοημοσύνης. Τώρα ο μουσικός κωμικός αποκάλυψε ότι απέρριψε επίσης μια προσφορά αξίας τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων για να εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Κωμωδίας του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία πέρυσι.

«Μακάρι να μου προσέφεραν οι άνθρωποι πράγματα για τα οποία δεν θα ένιωθα άσχημα αν τα δεχόμουν» δήλωσε ο Γιάνκοβιτς στην έκδοση TribLive της Πενσυλβάνια. «Δεν νομίζω ότι το έχω αναφέρει πουθενά, αλλά με κάλεσαν στο Φεστιβάλ Κωμωδίας του Ριάντ, κάτι που προφανώς δεν ήθελα να κάνω. Μου πρόσφεραν, δεν θα πω πόσα, αλλά ήταν επταψήφιο ποσό για να κάνω μια παράσταση, κάτι που είναι πολύ πάνω από ό,τι μου έχουν προσφέρει ποτέ στη ζωή μου για να κάνω μια παράσταση. Αλλά απλά δεν μπορούσα να συμμετάσχω σε αυτό» είπε.

Το αμφιλεγόμενο, κρατικά χρηματοδοτούμενο Φεστιβάλ Κωμωδίας πραγματοποιήθηκε το περασμένο φθινόπωρο και συμμετείχαν διάσημα ονόματα Αμερικανών κωμικών όπως οι Ντέιβ Σαπέλ, Λούις Σ. Κ., Πιτ Ντέιβιντσον και Αζίζ Ανσάρι.

«Δεν κατηγορώ κανέναν που πήρε τα χρήματα, επειδή είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι πήγαν εκεί πήραν πολλά χρήματα» πρόσθεσε ο Yankovic. «Είμαι σίγουρος ότι είχαν τους δικούς τους λόγους και δικαιολογίες για να το κάνουν. Αλλά κάνω αρκετά ώστε να μην χρειάζεται να πάρω κανένα χρηματικό ποσό αν με κάνει να νιώθω άσχημα, και αυτό με έκανε κάπως» τόνισε.

Το Φεστιβάλ Κωμωδίας του Ριάντ ήταν ένα καυτό θέμα που δίχασε τη βιομηχανία. Μερικοί κωμικοί, όπως ο Μαρκ Μαρόν, ο Τζίμι Κίμελ και ο Ντέιβιντ Κρος, επέκριναν την εκδήλωση λόγω της σύνδεσής της με το ισλαμικό καθεστώς με επικεφαλής τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Η κωμικός Ατσούκο Οκατσούκα αποκάλυψε στο X ότι απέρριψε μια προσφορά, η οποία περιελάμβανε «περιορισμούς περιεχομένου» που απαγόρευαν στους κωμικούς να αστειεύονται για την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, το νομικό σύστημα ή τα θρησκευτικά έθιμα.

Πηγή: skai.gr

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