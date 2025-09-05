Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο δεμένο στο κιγκλίδωμα έξω από τα γραφεία του στη συνοικία της μόδας του Μιλάνου, η πόλη αποχαιρέτησε την Παρασκευή με συγκίνηση τον Τζόρτζιο Αρμάνι, που πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών, μισό αιώνα μετά την ίδρυση του ομώνυμου οίκου του.

Η είδηση του θανάτου του Αρμάνι, που υπήρξε συνώνυμο της ιταλικής δημιουργικότητας και της διαχρονικής κομψότητας, σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ιταλία αλλά και τον κόσμο της μόδας. «Πέρα από τον καλλιτέχνη, πέρα από τον βασιλιά της μόδας, χάσαμε έναν άνθρωπο με μεγάλη καρδιά», είπε η Γκαμπριέλα Βότσια, κάτοικους Μιλάνου, στο Reuters.

Στο δεντρόφυτο στενό όπου βρίσκονται τα κεντρικά του γραφεία, οι παραδόσεις ρούχων συνεχίστηκαν κανονικά, ενώ ο εκθεσιακός χώρος που φιλοξενούσε επιδείξεις μετατράπηκε σε χώρο όπου θα φιλοξενήσει το φέρετρο του Αρμάνι για λαϊκό προσκύνημα. Η κηδεία του θα γίνει σε στενό κύκλο τη Δευτέρα το απόγευμα.

«Με τον Αρμάνι τελειώνει μια εποχή, μια εποχή που η Ιταλία κατάφερε να επιδείξει τη δημιουργικότητά της στον κόσμο», τόνισε ο Στέφανο Ντελ Φράτε, κάτοικος του Μιλάνου.

Η απώλεια του σχεδιαστή, που κράτησε σφιχτά στα χέρια του την αυτοκρατορία που δημιούργησε χωρίς να την πουλήσει σε ξένα κεφάλαια, προκάλεσε κύμα αποχαιρετισμών από επώνυμους, καταναλωτές και ηγέτες της μόδας. Ο Φεντερίκο Μαρκέτι, ιδρυτής του Yoox-Net-a-Porter και μέλος του Δ.Σ. του ομίλου Armani, υπογράμμισε ότι «άφησε πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον της εταιρείας, ώστε να μην υπάρξει παρέκκλιση».

Ο Αρμάνι ξεκίνησε ως διακοσμητής βιτρινών στο πολυκατάστημα La Rinascente, πριν ανακαλυφθεί από τον Νίνο Τσερούτι. Στις πρώτες σελίδες των ιταλικών εφημερίδων δεσπόζει σήμερα το πρόσωπό του. Η Corriere della Sera έγραψε: «Η αγκαλιά του κόσμου για τον Άρχοντα της Μόδας», τονίζοντας ότι «εργαζόταν μέχρι το τέλος», καθώς λίγο πριν τον θάνατό του επέβλεπε φορέματα για την επίδειξη που είχε προγραμματιστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου.

Η επίδειξη αυτή, έχει προγραμματιστεί να κλείσει την εβδομάδα μόδας του Μιλάνου στην Pinacoteca di Brera, θα αποτελούσε και εορτασμό για τα 50 χρόνια του οίκου Armani.

Η επιρροή του Αρμάνι ήταν παγκόσμια: έντυσε διασημότητες όπως ο Ρίτσαρντ Γκιρ, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Lady Gaga. Σήμερα το ερώτημα στρέφεται στο μέλλον του οίκου και στο ποιος θα αναλάβει τα ηνία.

«Είμαι σοκαρισμένη», είπε η Ανζελίκ Μπενφιλντ έξω από το κατάστημα Armani στο Μπέβερλι Χιλς. «Ήταν πραγματικά ένα εμβληματικό πρόσωπο της βιομηχανίας της μόδας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.