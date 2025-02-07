Ο Kanye West μοιράστηκε τα νέα για την υγεία του σε μια συνομιλία στο podcast "The Download" με τον Justin Laboy.

Ο West, ο οποίος άλλαξε το όνομά του σε Ye, είπε ότι είχε προηγουμένως εσφαλμένη διάγνωση για διπολική διαταραχή.

«Η γυναίκα μου με ώθησε να επισκεφθώ ένα γιατρό λέγοντάς μου: «Κάτι σχετικά με την προσωπικότητά σου δε φαίνεται σαν να είναι διπολικό, έχω ξαναδεί διπολικό άτομο». Και ανακάλυψα ότι είναι πραγματικά μια μορφή αυτισμού αυτό που έχω», είπε ο West.

Ο West είπε ότι η διάγνωση τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του. «Ο αυτισμός σε οδηγεί σε μια προσωπικότητα σαν αυτή του "Rain Man"», είπε ο West. «Όταν οι άνθρωποι σου λένε να μην κάνεις κάτι, εσύ το κάνεις. Και αυτό είναι το πρόβλημά μου. Όταν οι θαυμαστές μου λένε να κάνω το άλμπουμ μου με έναν συγκεκριμένο τρόπο, θα το κάνω αντίθετα», πρόσθεσε.

Ο West είχε αφηγηθεί προηγουμένως ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και περιέγραψε την εμπειρία του με την ψυχιατρική ασθένεια. Σε μια συνομιλία του 2019 με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν , είπε ότι επέλεξε να μιλήσει για τη διάγνωσή του κάτι που τον βοήθησε να τερματίσει ένα «ισχυρό στίγμα» γύρω από την ψυχική υγεία.

«Οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να σχολιάζουν αρνητικά και να κάνουν διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο», είχε πει τότε ο West.

«Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού είναι μια νευρολογική και αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με άλλους, επικοινωνούν, μαθαίνουν και συμπεριφέρονται», σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Ο αυτισμός δε θεωρείται διαταραχή ψυχικής υγείας και μπορεί να διαγνωστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

«Δεν ξαναπήρα φάρμακα από τότε που ανακάλυψα ότι η διπολική διαταραχή δεν ήταν η σωστή διάγνωση», είπε ο West στο podcast "The Download" αυτή την εβδομάδα. «Δεν με εμποδίζει να βρίσκω πράγματα να κάνω, δεν εμποδίζει τη δημιουργικότητα, προφανώς αυτό είναι που αρέσει στον κόσμο», πρόσθεσε.

