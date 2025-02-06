Το Twitter… «ξεβράκωσε» τον Kanye West - Έπιασε το… κόλπο με τη γυμνή Bianca Censori (φωτό)

Οι χρήστες του διαδικτύου όταν έχουν κέφια… μεγαλουργούν. Έτσι κι αυτή τη φορά, ο Kanye West, μετά το «κόλπο γκρόσο» με τη γυμνή εμφάνιση της Bianca Censori στα Grammy, είχε την τιμητική του. Για την ακρίβεια, οι χρήστες πήραν την εκδίκησή τους και «ξεβράκωσαν» τον ράπερ με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μία φωτογραφία του γυμνού ράπερ και της ντυμένης Bianca Censori έχει γίνει «viral». Η ανάρτηση, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 4,3 εκατ. προβολές στο X, έχει κεντρίσει την προσοχή και πολλών διασημοτήτων όπως των Lisa Rinna, Katie Piper και DJ Fat Tony. Είναι η δική τους απάντηση στον «μισογυνισμό» του Kanye West, σύμφωνα με πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Kanye δέχτηκε επικρίσεις για την ενδυματολογική επιλογή της συζύγου του, Bianca, μετά τις εικασίες ότι είναι «υποχείριό» του. Ένας στενός φίλος του ζευγαριού ανέφερε στη «Daily Mail» ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Και παρά το γεγονός ότι η ίδια κέντρισε την προσοχή όλων με τη συγκεκριμένη εμφάνιση -και η αστυνομία τους πέταξε έξω με τις κλοτσιές- ο ράπερ δεν ικανοποιήθηκε, αφού ήθελε να προκαλέσει χάος στην εκδήλωση.

Ο Kanye West, ο οποίος έχει κερδίσει συνολικά 24 βραβεία Grammy τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχασε από τον Lamar για το καλύτερο ραπ τραγούδι. Οι θαυμαστές του ζευγαριού χαρακτήρισαν την εμφάνιση της Censori «ενοχλητική». Ο Kanye West και η Bianca Censori προσπάθησαν να αναπαραστήσουν το εξώφυλλο του άλμπουμ «Vultures» και όπως φαίνεται πέτυχαν τον σκοπό τους. Οι θαυμαστές του ζευγαριού χαρακτήρισαν την εμφάνιση της Censori «ενοχλητική».

