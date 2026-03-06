Πιστοί συμμετείχαν σε συγκέντρωση μετά την προσευχή της Παρασκευής στην Τεχεράνη, την ώρα που η ιρανική πρωτεύουσα συνεχίζει να σφυροκοπείται από αεροπορικές επιδρομές και το Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ.

Δείτε το βίντεο του AP:

«Εγώ και τα παιδιά μου ήρθαμε όλοι εδώ, στην προσευχή της Παρασκευής, για να κάνουμε τους εχθρούς μας να καταλάβουν ότι εμείς και τα παιδιά μας θα θυσιάσουμε τη ζωή μας για την (Ισλαμική) επανάσταση», δήλωσε ο 54χρονος Hassan Fathollahi, ο οποίος παρευρέθηκε στην προσευχή μαζί με τα παιδιά του.

«Κάθε γιος του Ιράν είναι έτοιμος να πολεμήσει την Αμερική και το Ισραήλ μέχρι τη νίκη, αν το θέλει ο Θεός».

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη σφυροκόπησαν τη Βηρυτό και την Τεχεράνη την Παρασκευή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε άλλο ένα κύμα αντιποίνων κατά του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου.

Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ύφεσης του πολέμου κατά την έβδομη ημέρα του, καθώς ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε ότι η αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα «κλιμακωθεί δραματικά».

