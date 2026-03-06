Νέα πολιτική κρίση ξέσπασε στο Κόσοβο εξαιτίας της αδυναμίας του κοινοβουλίου να εκλέξει νέο πρόεδρο Δημοκρατίας.

Η πρόεδρος του Κοσόβου, Βιόσα Οσμάνι εξέδωσε διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής δηλώνοντας ότι «οι πολιτικοί εκπρόσωποι αποφάσισαν να οδηγήσουν τη χώρα σε νέες εκλογές».

Η Οσμάνι ανέφερε ότι η απόφαση της να διαλύσει τη Βουλή αποτελεί συνταγματική υποχρέωση ενώ θεωρεί τους βουλευτές υπεύθυνους για την κρίση στην οποία εισέρχεται το Κόσοβο.

«Με αυτό το διάταγμα, εκπληρώνω τη συνταγματική μου υποχρέωση, η οποία είναι σαφώς καθορισμένη. Είναι μεγάλη ατυχία που οι βουλευτές δεν επέλεξαν το συμφέρον του Κοσόβου», δήλωσε η Οσμάνι.

Η Βουλή του Κοσόβου δεν κατάφερε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση να κινήσει τη διαδικασία για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας αφού στην αίθουσα δεν παρουσιάστηκε ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών. Επί συνόλου 120 βουλευτών έπρεπε να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση 80 βουλευτές, εμφανίστηκαν ωστόσο μόνο 66 βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού ενώ απείχαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης και οι 9 βουλευτές που εξελέγησαν με τη «Σερβική Λίστα».

Για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων κατά τις δύο πρώτες ψηφοφορίες ενώ στην τρίτη ψηφοφορία αρκεί απλή πλειοψηφία.

Οι απόψεις των νομικών για την ορθότητα της απόφασης της Οσμάνι να διαλύσει τη βουλή, διίστανται. Ορισμένοι νομικοί, κυρίως του κυβερνητικού χώρου, υποστηρίζουν ότι η βουλή θα πρέπει να εκλέξει πρόεδρο εντός 60 ημερών από την έναρξη της συνόδου για την εκλογή προέδρου. Η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι οι προθεσμίες όπως τις ορίζει το Σύνταγμα είναι σαφείς και η εκλογή νέου προέδρου έπρεπε να γίνει 30 ημέρες πριν την λήξη της θητείας της που είναι στις 4 Απριλίου.

«Αυτό σημαίνει ότι η 5η Μαρτίου ήταν η τελευταία συνταγματική προθεσμία για την εκλογή νέου προέδρου από τη βουλή. Η προθεσμία αυτή έληξε χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για δημόσια συζήτηση. Πρόκειται για ένα σαφές συνταγματικό γεγονός. Το Σύνταγμα δεν γράφτηκε για ερμηνείες που σχετικοποιούν τη βαρύτητα του. Γράφτηκε για να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του κράτους, όχι την αναβλητικότητα και τη μη λειτουργία του» δήλωσε η Βιόσα Οσμάνι δικαιολογώντας την απόφαση της να διαλύσει τη Βουλή.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στο Κόσσοβο διεξήχθησαν στις 28 Δεκεμβρίου του 2025 όταν επικράτησε το κίνημα ΄΄Αυτοδιάθεση΄΄ του 'Αλμπιν Κούρτι λαμβάνοντας το 51% των ψήφων. Είχε προηγηθεί μία περίοδος πολιτικής αστάθειας που διήρκησε δέκα μήνες εξαιτίας της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

