«Ώρα μηδέν» στη Μέση Ανατολή: Μαζική επίθεση με ρουκέτες σε νότιο και κεντρικό Ισραήλ

Μαζική επίθεση με ρουκέτες σημειώθηκε πριν από λίγο σε νότιο και κεντρικό Ισραήλ.

Σειρήνες πολέμου ήχησαν ειδικότερα, στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ συμπεριλαμβανομένου και του Τελ- Αβίβ.

Nωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή ευρείας κλίμακας επιχειρησιακά σχέδια επίθεσης.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν συνδυασμένα και συντονισμένα πλήγματα από αέρος, θαλάσσης και ξηράς.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την χώρα ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα για τα επόμενα στάδια του πολέμου, με έμφαση σε σημαντικές χερσαίες επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του ισραηλινού πρωθυπουργού Ζάχι Χανέγκμπι δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έλαβε συγκεκριμένη ειδοποίηση από την Αίγυπτο ή από οπουδήποτε αλλού για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από την Χαμάς με ορμητήριο την Γάζα.

Ο αρχηγός των ισραηλινών υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ εκλήθη για έκτακτη ενημέρωση στις 04.00, δυόμισι ώρες πριν από την έναρξη της επίθεσης, σχετικά με νέα στοιχεία των υπηρεσιών Πληροφοριών, αλλά αυτές δεν δικαιολογούσαν κινητοποίηση, δήλωσε ο Ζάχι Χανέγκμπι στους δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Peter Lerner νωρίτερα ότι οι σοροί ορισμένων Ισραηλινών που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, βρέθηκαν στις παρυφές της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Mάλιστα ανέφερε πως υπάρχει η πιθανότητα τρομοκράτες να έχουν διεισδύσει στο έδαφος του Ισραήλ.

«Εξουδετερώνουμε την οργάνωση της Χαμάς, τους ηγέτες, όλους - από τον πρώτο έως τον τελευταίο», είπε και πρόσθεσε πως «Είμαστε αποφασισμένοι να απομακρύνουμε για πάντα αυτό τον τρόμο, δεν θα μπορέσει ξανά η Χαμάς να χρησιμοποιήσει το έδαφος της Γάζας για να εξαπολύει επιθέσεις στο Ισραήλ».

Επεσήμανε πως η Χαμάς, η οποία σε κάθε περίπτωση συνεχίζει να εξαπολύει ρουκέτες, βρίσκεται σε κατάσταση αταξίας και έχει κρυφτεί στα τούνελ

Μάλιστα, σύμφωνα με το haaretz, αεροσκάφη των IDF επιτέθηκαν σε μονάδα τρομοκρατών που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο ισραηλινό έδαφος κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών με όλμους στη βόρεια περιοχή του όρους Ντοβ.

Ο εκπρόσωπος των IDF είπε ότι περίπου 30 βλήματα όλμων εκτοξεύτηκαν σε ισραηλινό έδαφος.

Την ίδια ώρα, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου σήμερα ότι η δήλωσή του λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ σύμφωνα με την οποία η αποτροπή πραγματοποίησης επίθεσης εκ μέρους της Χαμάς λειτουργεί ήταν λάθος.

«Αυτό ήταν λάθος», είπε προσθέτοντας ότι την εσφαλμένη εκτίμηση συμμεριζόταν το σύνολο των υπηρεσιών Πληροφοριών του Ισραήλ. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κράτος του Ισραήλ δεν εκπλήρωσε την αποστολή του», είπε ο Ζάχι Χανέγκμπι .

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επισκεφθεί Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το γραφείο του, δίνοντας στη δημοσιότητα και ένα βίντεο από τη συνάντηση αυτήν.

Η αιφνιδιαστική επιδρομή της τρομοκρατικής οργάνωσης το Σάββατο, στο νότιο Ισραήλ, σκότωσε εκατοντάδες Ισραηλινούς, κυρίως πολίτες.

Ο Νετανιάχου ακούγεται να ρωτά τους φαντάρους: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Air raid sirens in Tel Aviv tonight



Al-Quds Brigades, at Al-Baha Time, announce the bombardment of Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon, and the cities of the Zionist depths with missile bursts.#Gaza #Israel #Hamas #Palenstine pic.twitter.com/Id8jLoIxtC