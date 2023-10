Ισραηλινός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας: Το κράτος του Ισραήλ δεν εκπλήρωσε την αποστολή του Κόσμος 20:25, 14.10.2023 linkedin

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έλαβε συγκεκριμένη ειδοποίηση από την Αίγυπτο ή από οπουδήποτε αλλού για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από την Χαμάς με ορμητήριο την Γάζα