Σε μια σειρά γραπτών δεσμεύσεών του πριν από τη διάσκεψη του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για τη λεγόμενη λύση των δύο κρατών, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε θετικός στο «να καταθέσει τα όπλα της» η Χαμάς και «να μην διοικεί πλέον τη Γάζα», στο πλαίσιο ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους,

Σε επιστολή που απηύθυνε χθες, Δευτέρα, στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν - οι οποίοι θα συμπροεδρεύσουν της διάσκεψης από τις 17 ως τις 21 Ιουνίου, ο Μαχμούντ Αμπάς δηλώνει επίσης «έτοιμος να προσκαλέσει αραβικές και διεθνείς δυνάμεις να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας αποστολής σταθεροποίησης/προστασίας με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας».

«Αυτό που έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου» 2023 «σκοτώνοντας και συλλαμβάνοντας αμάχους ως ομήρους είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο», γράφει εξάλλου ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο οποίος καλεί το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα «να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ομήρους και τα πρόσωπα που κρατούνται».

Η γαλλική προεδρία χαιρετίζει σε ανακοίνωσή της τις «συγκεκριμένες και πρωτοφανείς δεσμεύσεις, οι οποίες μαρτυρούν μια πραγματική βούληση για πρόοδο προς την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών».

Η Γαλλία θέλει να κάνει τη διεθνή διάσκεψη, που είναι προγραμματισμένη στον ΟΗΕ, εφαλτήριο για τη επαναφορά της λύσης αυτής, την οποία δεν θέλει πάντως η κυβέρνηση του Ισραήλ. Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη στις 18 Ιουνίου, δηλώνει «αποφασισμένος» να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, ενδεχομένως με την ευκαιρία αυτή, αλλά έχει επίσης διατυπώσει προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η «αποστρατιωτικοποίηση» της Χαμάς και η «μη συμμετοχή» της στη διακυβέρνηση αυτού του κράτους.

Στην επιστολή του, ο Μαχμούντ Αμπάς δεσμεύεται επίσης και πάλι να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και επιβεβαιώνει πως θέλει να οργανώσει «προεδρικές και βουλευτικές εκλογές μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα», υπό διεθνή «επίβλεψη».

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ό,τι μας αναλογεί για να προωθήσουμε μια αξιόπιστη και αμετάκλητη οδό προς τον τερματισμό της κατοχής και να προχωρήσουμε προς τη συγκεκριμενοποίηση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, μέσα στο πλαίσιο ενός καθαρού χρονοδιαγράμματος και με ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις», επιμένει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

