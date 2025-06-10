Του Γιάννη Χανιωτάκη

Το «πράσινο φως» για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού παραγωγής «Sizewell C», στην ακτή του Σάφολκ, έδωσε η βρετανική κυβέρνηση, εγκρίνοντας μια επένδυση ύψους 14,2 δισεκατομμυρίων λιρών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το έργο έχει να δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας, να ενισχύσει χιλιάδες ακόμη στην εφοδιαστική αλυσίδα και να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες έξι εκατομμυρίων κατοικιών.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς χαρακτήρισε την απόφαση ως «ορόσημο» για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της πυρηνικής ενέργειας ως βασικό πυλώνα της ενεργειακής στρατηγικής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, οι οργανώσεις και οι ακτιβιστές εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την υπόσταση αυτή. Ο Άλισον Ντάουνς, επικεφαλής της εκστρατείας «Stop Sizewell C», δήλωσε πως η κυβέρνηση «θα μετανιώσει» για αυτήν την κίνηση, λόγω των επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κόστος του έργου.

Στο μεταξύ, ο υπουργός ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ, υποστήριξε σε άρθρο του στην Telegraph πως η Βρετανία έχει την ευκαιρία να «ηγηθεί μιας νέας χρυσής εποχής στην πυρηνική ενέργεια». Τόνισε πως η στροφή προς την καθαρή, εγχώρια παραγόμενη ενέργεια είναι κρίσιμη για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει να απανθρακοποιήσει το ηλεκτρικό του έως το 2030, η πυρηνική ενέργεια θεωρείται ολοένα και πιο περιορισμένο δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση επίσης την εκκίνηση ενός από τα πρώτα ευρωπαϊκά προγράμματα μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων (Small Modular Reactors – SMRs), καθώς και ύψος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών σε διάστημα πέντε ετών για την έρευνα στον τομέα της σύντηξης (fusion energy), με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της βρετανικής πυρηνικής βιομηχανίας.

Πηγή: skai.gr

