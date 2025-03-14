«Μάχη» μεταξύ Βρετανίας - ΗΠΑ για την πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα συστήματα με «μεσολάβηση» της Apple

Βρετανοί αξιωματούχοι είχαν ιδιωτικές συνομιλίες με τους ομολόγους τους των ΗΠΑ για να επιλύσουν τις ανησυχίες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί να αναγκάσει την Apple να δημιουργήσει μια «κερκόπορτα» στα κρυπτογραφημένα δεδομένα των Αμερικανών, ανέφερε το Bloomberg.

Η αναφορά σχετικά με ιδιωτικές συζητήσεις έρχεται αφότου η Apple αφαίρεσε την πιο προηγμένη κρυπτογράφηση ασφαλείας για δεδομένα cloud, γνωστή ως Προηγμένη προστασία δεδομένων, στη Βρετανία τον περασμένο μήνα.

Η κίνηση ήταν μια άνευ προηγουμένου απάντηση στις κυβερνητικές απαιτήσεις για πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών.

Η κατάργηση της κρυπτογράφησης δίνει στον κατασκευαστή iPhone πρόσβαση σε αντίγραφα ασφαλείας iCloud σε ορισμένες περιπτώσεις που διαφορετικά δεν θα μπορούσε, όπως τα αντίγραφα των iMessages, και τη δυνατότητα να τα παραδώσει στις αρχές εάν υποχρεωθεί από το νόμο.

Με ενεργοποιημένη την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, ακόμη και η Apple δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στα δεδομένα.

Οι κυβερνήσεις και οι τεχνολογικοί γίγαντες έχουν εγκλωβιστεί εδώ και καιρό σε μια μάχη για την ισχυρή κρυπτογράφηση για την προστασία των επικοινωνιών των καταναλωτών, την οποία οι αρχές θεωρούν ως εμπόδιο στη μαζική παρακολούθηση και τα προγράμματα καταπολέμησης του εγκλήματος. Αλλά οι απαιτήσεις της Βρετανίας θεωρούνται ιδιαίτερα εκτενείς.

Το Reuters ανέφερε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέταζαν εάν το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίασε τις συμφωνίες μεταξύ των δύο εθνών με μια αναφερόμενη απαίτηση να δημιουργήσει η Apple μια «πίσω πόρτα» για την κυβερνητική πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα συστήματα αποθήκευσης cloud.

Σε επιστολή με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου προς δύο αμερικανούς νομοθέτες, η Τούλσι Γκάμπαρντ (Tulsi Gabbard), ο διευθύντρια εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ερευνούν εάν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε παραβιάσει τον νόμο CLOUD, ο οποίος της απαγορεύει να εκδίδει αιτήματα για τα δεδομένα των Αμερικανών πολιτών και αντίστροφα.

Την Παρασκευή, η έφεση της Apple κατά της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου θα εκδικαστεί σε μυστική ακρόαση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ανέφερε το BBC.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.