«Μάχη» για τη Γροιλανδία: Στον... Ρούμπιο ελπίζει για αποκλιμάκωση η Δανία

Η Δανία βασίζει τις ελπίδες της σε μια πιθανή συνάντηση υψηλού επιπέδου στην Ουάσινγκτον για την αποκλιμάκωση της ανανεωμένης πίεσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία και την επαναφορά των τεταμένων σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Δανοί και Γροιλανδοί αξιωματούχοι επιθυμούν να συναντηθούν με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV ο Λαρς-Κρίστιαν Μπρασκ, αντιπρόεδρος της επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Δανίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και Βίβιαν Μότζφελντ, στοχεύουν να αντιμετωπίσουν αυτό που η Κοπεγχάγη αποκαλεί «επίμονα λάθη» στα πραγματικά περιστατικά και υπερβολικούς ισχυρισμούς ασφαλείας που οδηγούν τη συζήτηση.

«Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες», είπε ο Μπρασκ στη συνέντευξη. «Αλλά ας οργανώσουμε τη συνάντηση με τους τρεις υπουργούς Εξωτερικών, ας ξεκαθαρίσουμε τις παρεξηγήσεις, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι θέλει να πετύχει ο καθένας και τότε είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε πιο ενημερωμένοι και θα υπάρχει λιγότερη παραπληροφόρηση μετά από αυτή τη συνάντηση».

Σε συνέντευξή του στο δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2, ο Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι έχει «ευθύνη να αμφισβητήσει» τα επιχειρήματα που παρουσιάζει ο Τραμπ στο αμερικανικό κοινό για να δικαιολογήσει τις φιλοδοξίες του για τη Γροιλανδία.

«Το κύριο επιχείρημα αφορά την κατάσταση ασφαλείας - ότι τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου, ότι κινεζικά πολεμικά πλοία βρίσκονται παντού και ότι η Γροιλανδία κατακλύζεται από κινεζικές επενδύσεις», δήλωσε ο Λόκε στη συνέντευξη. «Αυτή είναι μια λανθασμένη εικόνα και έχουμε καθήκον να την αντιμετωπίσουμε. Αυτός είναι φυσικά ένας από τους λόγους που θέλουμε μια συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ».

Ο Λόκε Ράσμουσεν ενημέρωσε την επιτροπή εξωτερικής πολιτικής του δανικού κοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα για συνομιλίες με τον Ρούμπιο σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη, αφότου η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε τη ρητορική της, με τον πρόεδρο να λέει ότι «απολύτως» χρειάζεται τη Γροιλανδία για εθνική ασφάλεια.

Ενώ ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θα αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την απόκτηση του αρκτικού νησιού, ο Ρούμπιο δήλωσε αργά την Τρίτη στους γερουασιατές ότι ο στόχος είναι να αγοραστεί η Γροιλανδία και όχι να οργανωθεί μια παρέμβαση που θα μπορούσε να θέσει σε δοκιμασία το μέλλον του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ).

