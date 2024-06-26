Matthew Perry: Ερχονται διώξεις για τον θάνατά του

«Πολλοί άνθρωποι» μπορεί να κατηγορηθούν για τον θάνατο του πρωταγωνιστή της σειράς «Friends» Μάθιου Πέρι (Matthew Perry) από οξείες επιπτώσεις κεταμίνης πέρυσι, σύμφωνα με πηγή από τις αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ, που επικαλείται το περιοδικό People.

Η πηγή ισχυρίστηκε ότι η έρευνα για τον θάνατο του Μάθιου - και ποιος μπορεί να προμήθευε με ναρκωτικά τον αγαπημένο σε όλους «Τσάντλερ» - «πλησιάζει στο τέλος της» και ότι οι αρχές επιβολής του νόμου πιστεύουν ότι «σε πολλά άτομα» πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες.

Ανέφερε επίσης ότι το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ θα λάβει την τελική απόφαση για το αν θα ασκήσει διώξεις ή όχι.

Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας των ΗΠΑ ανέφερε στην εφημερίδα «The Independent» ότι «δεν έχει κανένα σχόλιο» για το θέμα.

Ερευνα για το πώς ο Πέρι είχε τόσο μεγάλη ποσότητα κεταμίνης στην κατοχή του

Σχεδόν επτά μήνες μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 54 ετών, ξεκίνησε έρευνα τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε τοπικό επίπεδο για το ποιος προμήθευσε τον ηθοποιό με την κεταμίνη που οδήγησε στον θάνατό του.

Οι αρχές εξετάζουν αν ο Πέρι έλαβε ναρκωτικά ταχυδρομικά, σύμφωνα με το TMZ που δημοσίευσε πρώτο την είδηση.

Στην έρευνα για το πώς ο Πέρι κατόρθωσε να έχει τόσο μεγάλη ποσότητα κεταμίνης στην κατοχή του συμμετέχουν το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD), η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) και η Υπηρεσία Ταχυδρομικής Επιθεώρησης των ΗΠΑ (USPIS), επιβεβαίωσε το LAPD την Τρίτη.

Στις 28 Οκτωβρίου 2023, διασώστες βρήκαν τον Πέρι χωρίς τις αισθήσεις του στο τζακούζι στο σπίτι του, στο Πασίφικ Παλισέιντς, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Ο θάνατος του διαπιστώθηκε λίγο αργότερα.

Τοξικολογική έκθεση επιβεβαίωσε ότι πέθανε από «οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης», η οποία προκάλεσε τον πνιγμό του ηθοποιού στο ζεστό νερό.

Πηγές κοντά στον ηθοποιό ανέφεραν ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία με έγχυση κεταμίνης για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους.

Στα πορίσματα της αυτοψίας του, που ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο, διαπιστώνεται ότι η ποσότητα κεταμίνης στο αίμα του ήταν τόση όση χρησιμοποιείται για γενική αναισθησία κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης. Αυτό αναφέρθηκε και ως η κύρια αιτία θανάτου, ο οποίος κρίθηκε ως ατύχημα χωρίς υποψία εγκληματικής πράξης, ανέφερε η έκθεση.

Ο πνιγμός, η στεφανιαία νόσος και οι επιπτώσεις της βουπρενορφίνης καταγράφηκαν ως παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατό του, σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστών της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

