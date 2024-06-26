Μετα τις πληροφορίες του Middle East Monitor, ότι η Ινδία φέρεται να έχει παράσχει στο Ισραήλ προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Hermes 900 καθώς και άλλα όπλα που κατασκευάζονται στη χώρα, εν μέσω του πολέμου στη Γάζα, νέες αποκαλύψεις κάνει σήμερα και το Al Jazeera.

Σύμφωνα με έρευνα του διεθνούς μέσου και έγγραφα που έφτασαν στην κατοχή του, η Ινδία στέλνει στο Ισραήλ πυραύλους, ρουκέτες και εκρηκτικά.

Συγκεκριμένα, δύο πλοία που αναχώρησαν από την Ινδία και πέρασαν από την Ευρώπη τον Μάιο με προορισμό το λιμάνι Ashdod του Ισραήλ, μετέφεραν όπλα και πυρομαχικά.

Στην πρώτη περίπτωση, το φορτηγό πλοίο Borkum της γερμανικής εταιρίας MLB Manfred Lauterjung Befrachtung, απέπλευσε από το λιμάνι Τσενάι στη νοτιοανατολική Ινδία στις 2 Απριλίου και έκανε τον γύρο της Αφρικής για να αποφύγει τη διέλευση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, όπου οι Χούτι της Υεμένης επιτίθενται σε πλοία ως αντίποινα για τον πόλεμο του Ισραήλ.

Το πλοίο περιείχε 20 τόνους πυραυλοκινητήρες, 12,5 τόνους ρουκέτες με εκρηκτικά γόμματα, 1.500 κιλά εκρηκτικές ύλες και 740 κιλά γομώσεις και προωθητικά για κανόνια.

Η πλοικτήτρια εταιρία αρνήθηκε ότι το πλοίο μετέφερε πολεμικό φορτίο στο ισραήλ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ενα δεύτερο φορτηγό πλοίο - το Marianne Danica - είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Τσενάι της Ινδίας και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Χάιφα του Ισραήλ με φορτίο 27 τόνων εκρηκτικών.

Στο πλοίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις 21 Μαΐου στο λιμάνι της Καρθαγένης. Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι απαγορεύτηκε η είσοδος στο σκάφος με το αιτιολογικό ότι έστελνε στρατιωτικό φορτίο στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

