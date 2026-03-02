Την απόλυτη αντίθεσή τους στις «τυφλές και δυσανάλογες» πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εξέφρασαν με κοινή τους δήλωση, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή», αναφέρουν στην δήλωση τους οι ηγέτες των τριών χωρών, καλώντας ταυτόχρονα το Ιράν να «σταματήσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις».

Οι τρεις ηγέτες δηλώνουν την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στις «απαραίτητες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες για να καταστρέψουν στην πηγή της την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη». «Έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή σε αυτό το θέμα», πρόσθεσαν.

Στάρμερ: Δεν θα συμμετάσχουμε σε επιθετική δράση

Την Κυριακή ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι συμφώνησε να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις για να εξαπολύσουν «αμυντικά» πλήγματα με στόχο την καταστροφή ιρανικών πυραύλων και των εκτοξευτών τους.

Ωστόσο, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόσθεσε: «Δεν συμμετείχαμε στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν και δεν θα συμμετάσχουμε σε επιθετική δράση τώρα».

«Θυμόμαστε όλοι τα λάθη που έγιναν στο Ιράκ και πήραμε το μάθημά μας από αυτά», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε την απόφαση να δεχτούμε το αίτημα αυτό για να αποτρέψουμε το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την περιοχή».

