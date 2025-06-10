Γυρίστε το χρόνο πίσω στο 1994. Στις 17 Ιουνίου, για την ακρίβεια.

Ο O.J. Simpson έπρεπε να παραδοθεί στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες μέχρι τις 11 π.μ. εκείνης της ημέρας. Είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο και η απαγγελία κατηγορίας είχε προγραμματιστεί για το ίδιο απόγευμα.

Μέχρι το μεσημέρι, ο O.J. δεν είχε εμφανιστεί. Στη 1:50 μ.μ., η αστυνομία του Λος Άντζελες κήρυξε τον O.J. Simpson φυγά. Στις 5:51 μ.μ., ο Σίμπσον έκανε μια κλήση στο κινητό από ένα λευκό Ford Bronco - η κλήση εντοπίστηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Orange Country. Στις 5:56 μ.μ., η περιπολία της Καλιφόρνια αρχίζει την καταδίωξη.

Για τα επόμενα 90 λεπτά, αυτό που εκτυλίχθηκε ήταν κάτι που οι τηλεθεατές δεν είχαν ξαναδεί, σημιώνει το CBS.

Ήταν μια καταδίωξη στον αυτοκινητόδρομο 405 στο Λος Άντζελες, καθώς το λευκό Ford Bronco του Σίμπσον ακολουθούσαν πάνω από δώδεκα περιπολικά. Αργότερα, στο σπίτι του στο Brentwood, ο O.J. Simpson τέθηκε υπό κράτηση στις 20:47 μ.μ. Αυτή την καταδίωξη παρακολούθησαν ζωντανά 95 εκατομμύρια άνθρωποι.

Η συγκεκριμένη ημέρα, ανταγωνίστηκε το Super Bowl σε τηλεθέαση.

Επειδή ήταν ώρα δείπνου στη δυτική ακτή και αργότερα στην ανατολική ακτή, οι άνθρωποι κάθισαν κολλημένοι στις τηλεοράσεις τους. Και επειδή κανείς δεν ήθελε να χάσει ούτε στιγμή από αυτό το παράξενο γεγονός, σχεδόν κανείς δεν μαγείρεψε ή βγήκε έξω να φάει.

Έτσι παρήγγειλαν πίτσα.

Εκείνη η μέρα, η 17η Ιουνίου 1994, κατέληξε να είναι η πιο πολυσύχναστη μέρα στην ιστορία της Domino's Pizza.

Ποια είναι η πιο πολυσύχναστη ημέρα του έτους για τις παραδόσεις πίτσας;

1. Παραμονή Πρωτοχρονιάς

2. Απόκριες

3. Κυριακή του Super Bowl

Η απάντηση δεν είναι καμία από τις παραπάνω. Είναι το Halloween!

Οι γονείς σε όλη τη Βόρεια Αμερική είναι απασχολημένοι εκείνη τη νύχτα, πηγαίνοντας τα μικρά παιδιά για φάρσα ή κέρασμα στη γειτονιά Έτσι, πολλοί επιλέγουν ένα γρήγορο και εύκολο δείπνο. Και οι παραγγελίες πίτσας αυξάνονται κατακόρυφα.

Πηγή: skai.gr

