Η Ουκρανία ελέγχει 82 κοινότητες και 1.150 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη ρωσική παραμεθόριο περιοχή του Κουρσκ είπε σήμερα ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντερ Σίρσκι, την ένατη ημέρα μιας άνευ προηγουμένου εύρους ουκρανικής επίθεσης στο ρωσικό έδαφος.

«Συνολικά, από την έναρξη των επιχειρήσεων στην περιφέρεια του Κουρσκ, τα στρατεύματά μας έχουν προωθηθεί σε βάθος 35 χιλιομέτρων», δήλωσε ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έχουμε πάρει τον έλεγχο 1.150 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους και 82 κοινοτήτων», συμπλήρωσε, περιγράφοντας πως η κατάσταση βρίσκεται «υπό έλεγχο».

Επιπλέον, ο Ολεξάντρε Σίρκι είπε ότι η Ουκρανία εγκατέστησε μια στρατιωτική διοίκηση στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

Σύμφωνα με το BBC, στην επιχείρηση των ουκρανικών δυνάμεων εντός ρωσικού εδάφους, συμμετέχουν και βρετανικά τανκς. Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι θα το θεωρούσε ευθεία πολεμική πράξη του ΝΑΤΟ εναντίον της.

Ένδειξη της πρόθεσης των ουκρανικών δυνάμεων να εγκατασταθούν μακροπρόθεσμα, αυτή η στρατιωτική δομή είναι επιφορτισμένη με τρέχουσες υποθέσεις και με την υλικοτεχνική στήριξη του στρατού, όπως επίσης με την εγγύηση της ασφάλειας σε μια δεδομένη ζώνη.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη ρωσική πόλη Σούντζα, στην περιφέρεια του Κουρσκ, θεάτρου εδώ και μία εβδομάδα μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης των δυνάμεων του Κιέβου.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρε «Σίρσκι ανέφερε την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της πόλης της Σούντζας από τα χέρια ρωσικών στρατιωτικών» δυνάμεων, δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Αυτή η πόλη με πληθυσμό 5.500 κατοίκων αντιπροσωπεύει την κυριότερη κατάκτηση των ουκρανικών δυνάμεων στο πλαίσιο της επίθεσής τους στην περιοχή του Κουρσκ.

Πηγή: skai.gr

