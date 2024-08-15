Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ευχήθηκε, μέσω Facebook, καλό Δεκαπενταύγουστο στους συμπατριώτες της. Με ανάρτηση φωτογραφίας στο διαδίκτυο με την κόρη της Τζινέβρα, να παίζουν σε πισίνα η Ιταλίδα πρωθυπουργός έγραψε: «Να είστε ευτυχισμένοι με τις οικογένειές σας, τους συγγενείς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε».

Τις ημέρες αυτές, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης βρίσκεται για διακοπές στην Απουλία της νότιας Ιταλίας, μαζί με την κόρη της, τον πρώην σύντροφό της Αντρέα Τζαμπρούνο, την αδελφή και τον γαμπρό της.

Δείτε την ανάρτηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.