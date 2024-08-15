Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε πέντε αμάχους σε τρεις περιφέρειες της νότιας και της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές, καθώς ο ρωσικός στρατός διατηρεί την πίεση και συνεχίζει τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη διάρκεια αεροπορικής επίθέσης στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά) και άλλος ένας από πυρά πυροβολικού στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Στην περιφέρεια της Χερσώνας (νότια), ένας άνδρας σκοτώθηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ένας άλλος κατέληξε τη νύχτα στο νοσοκομείο αφού είχε τραυματισθεί την προηγουμένη σε άλλο πλήγμα, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

