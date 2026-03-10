Ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα αναφέρθηκε σήμερα στη διεθνή επικαιρότητα, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε να επαληθευθεί η πρόβλεψη του Τοκβίλ, ο οποίος είχε αναφερθεί σε ένα μέλλον κατά το οποίο ο κόσμος θα αμφιταλαντεύεται μεταξύ δημοκρατικής ελευθερίας και καισαριστικής τυραννίας».

«Δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί, δεν πρέπει να υπάρξει μια τόσο μεγάλη οπισθοδρόμηση», πρόσθεσε ο Ιταλός πρόεδρος, κατά την τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο διδάκτορα από την σχολή πολιτικών επιστημών του πανεπιστημίου της Φλωρεντίας.

«Υπάρχει η νέα απαίτηση να αγνοηθούν οι δεσμεύσεις που ελήφθησαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις οποίες οι διεθνείς σχέσεις ακολούθησαν μια τάξη που βασίσθηκε στην ισοτιμία των διαφόρων κρατών. Η απαίτηση, τώρα, είναι να αναπτυχθεί δράση, πέρα και έξω από τους κανόνες των κρατών και των υπερεθνικών οργανισμών, διαβρώνοντας την κυριαρχία των πρώτων και τον ολοένα και θετικότερο ρόλο των δεύτερων», πρόσθεσε ο Ιταλός πρόεδρος.

