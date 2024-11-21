Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι χθες στην Παλμύρα, είναι «πιθανόν οι φονικότεροι» που έχουν στοχοθετήσει τη Συρία έως τώρα, δήλωσε σήμερα μια αξιωματούχος του ΟΗΕ, εκφράζοντας ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στη χώρα.

🚨 ULTIMORA: Israele ha bombardato Palmira, in Siria, uccidendo 36 civili.pic.twitter.com/R13kJUhL9e — Fab Yusuf (contro la censura) (@fabbjusufbis) November 20, 2024

«Μία ακόμη φορά, τα ισραηλινά πλήγματα στη Συρία αυξήθηκαν σημαντικά, είτε σε επίπεδο συχνότητας είτε σε επίπεδο μεγέθους», δήλωσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας η Ναζάτ Ρόσντι, αναπληρώτρια του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ στη Συρία.

«Χθες (Τετάρτη), δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα πλήγμα κοντά στην Παλμύρα, πιθανόν ο φονικότερος ισραηλινός βομβαρδισμός έως τώρα», επισήμανε.

Ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν χθες την πόλη της Παλμύρας, στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια ΜΚΟ που έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο πηγών στη Συρία.

Βάσει του τελευταίου απολογισμού της ΜΚΟ, τουλάχιστον 79 φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν σε αυτές τις επιδρομές, με μία εξ αυτών να πλήττει μια συγκέντρωση φιλοϊρανικών οργανώσεων, όπου συμμετείχαν αξιωματούχοι του ιρακινού κινήματος Αλ Νουτζάμπα και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Συρίας έκανε λόγο για 36 νεκρούς.

Γενικά, «το Ισραήλ λέει ότι τα πλήγματά του διεξάγονται εναντίον στόχων που συνδέονται με το Ιράν, τη Χεζμπολάχ ή την παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ. Όμως, μία ακόμη φορά, είδαμε θύματα αμάχους, μεταξύ άλλων στους σφοδρούς βομβαρδισμούς σε περιοχές με κατοικίες στην καρδιά της Δαμασκού», σημείωσε η Ναζάτ Ρόσντι.

Επιπλέον, εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με μία «εκρηκτική κατάσταση» στο Γκολάν και για τις εχθροπραξίες «σε πολλά άλλα θέατρα επιχειρήσεων», ιδίως στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

«Αυτή η χρονιά οδεύει στο να αναδειχθεί η βιαιότερη από το 2020 και ο κίνδυνος μιας ακόμα μεγαλύτερης καταστροφής καραδοκεί», προειδοποίησε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

