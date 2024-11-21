Η οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επτά επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στο Χιάμ και την περιοχή γύρω από αυτήν την κοινότητα που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο ισραηλινός στρατός ανατινάζει σπίτια και άλλα κτίρια στο χωριό αυτό.

Η Χεζμπολάχ είπε ότι οι μαχητές της έβαλαν στο στόχαστρο τις ισραηλινές δυνάμεις κοντά στο Χιάμ, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό της, ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI, ο «εχθρικός στρατός» εισέβαλε σε αυτήν την κοινότητα και «ανατινάζει σπίτια και κτίρια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

