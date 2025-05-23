O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε σήμερα, 23 Μαΐου, στο Φανάρι την υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας, Χιντ 'Αμπουντ Καμπαουάτ, με τους συνεργάτες της.

Στην συνάντηση που είχαν, η κ. Καμπαουάτ, η οποία στο θρήσκευμα είναι χριστιανή Ορθόδοξη, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης της Συρίας για την ανασυγκρότηση της χώρας και την στήριξη όλων των πολιτών.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον του για την κατάσταση των χριστιανών της Συρίας, αναφερόμενος και στους στενούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του παλαιφάτου Πατριαρχείου Αντιοχείας.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης, ο μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και ο Μέγας Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

