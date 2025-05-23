Ο πρώην πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και ισόβιος γερουσιαστής Ζοζέφ Καμπιλά δήλωσε απόψε, μία ημέρα μετά την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του, ότι «η δικτατορία» στη χώρα του «πρέπει να πάρει τέλος».

«Η δικτατορία πρέπει να τελειώσει και η δημοκρατία, όπως και η καλή οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση, να αποκατασταθεί» είπε ο 53χρονος πρώην πρόεδρος (2001-19) σε μια σπάνια ανακοίνωση που έκανε μέσω του διαδικτύου.

Ο Καμπιλά επιβεβαίωσε επίσης ότι «τις επόμενες ημέρες» θα μεταβεί στην πόλη Γκόμα, η οποία ελέγχεται από την ένοπλη οργάνωση M23, καταγγέλλοντας τις «αυθαίρετες αποφάσεις» του καθεστώτος της Κινσάσα.

«Έπειτα από μια απλή φήμη του δρόμου ή του διαδικτύου για την υποτιθέμενη παρουσία μου στην Γκόμα, όπου θα μεταβώ τις επόμενες ημέρες, το καθεστώς της Κινσάσα έλαβε αυθαίρετες αποφάσεις, με μια επιπολαιότητα που προκαλεί σύγχυση, γεγονός που μαρτυρά την εντυπωσιακή υποχώρηση της δημοκρατίας στη χώρας μας», πρόσθεσε.

Μετά την άρση της ασυλίας του από τη Γερουσία, την Πέμπτη, ο Καμπιλά μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον στρατοδικείου. Η κυβέρνηση τον κατηγορεί για συνέργεια με τους αντάρτες της M23, με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην ανατολική ΛΔ Κονγκό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

