Δεκάδες χιλιάδες Μαροκινοί διαδήλωσαν χθες Κυριακή στη Ραμπάτ εναντίον της «αφόρητης» ανθρωπιστικής κατάστασης που ζουν οι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας και της εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στη χώρα τους και το Ισραήλ.

Οι διαδηλωτές έκαναν πορεία σε μια από τις κυριότερες λεωφόρους στο κέντρο της πόλης ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες και κρατώντας πλακάτ με τα οποία καλούσαν ιδίως να τερματιστεί ο ισραηλινός αποκλεισμός στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

«Είναι ντροπή, η Γάζα δέχεται πυρά», «Προχωρήστε στην άρση του αποκλεισμού», «Μαρόκο-Παλαιστίνη, ένας λαός», «όχι στην εξομάλυνση», φώναζαν μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, στην οποία κάλεσαν διάφορες συλλογικότητες, ανάμεσά τους συμμαχία στην οποία ανήκουν ισλαμιστικό κόμμα και κόμματα της μαροκινής αριστεράς.

Οι δύο εκατομμύρια και πλέον κάτοικοι του παλαιστινιακού θυλάκου παραμένουν υπό πολιορκία και βρίσκονται στα όρια του λιμού έπειτα από 21 μήνες πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Οι Παλαιστίνιοι υφίστανται λιμό και σκοτώνονται μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Είναι καθήκον μας να καταγγείλουμε αυτή τη δραματική, αφόρητη κατάσταση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζαμάλ Μπεχάρ, διαδηλωτής.

Για τη νεαρή Χιμπαταλά Ριφκάτ, «το Ισραήλ διαπράττει εθνοκάθαρση στη Γάζα. Η συμμετοχή μου σε αυτή τη διαδήλωση είναι ένας τρόπος να ενισχύσω τη φωνή των Παλαιστίνιων».

Στο βασίλειο έχουν γίνει επανειλημμένα ογκώδεις διαδηλώσεις αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστινίους και με την αξίωση να ακυρωθεί η εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Μαρόκο και στο Ισραήλ από τα τέλη του 2020.

Επισήμως, το βασίλειο του Μαρόκου καλεί να «σταματήσει αμέσως ο ισραηλινός πόλεμος στη Γάζα», αλλά χωρίς ποτέ να θέσει υπό αμφισβήτηση την εξομάλυνση.

«Το να καταγγείλουμε την τραγωδία στη Γάζα είναι το ελάχιστο» που μπορεί να γίνει και «είμαστε εναντίον κάθε μορφής εξομάλυνσης» των σχέσεων του Μαρόκου με το Ισραήλ, τόνισε άλλη διαδηλώτρια, η Χασνά Ουαζάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

