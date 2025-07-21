Οι αρχές του Τέξας αναθεώρησαν θεαματικά προς τα κάτω τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην πολιτεία του αμερικανικού Νότου στην αρχή του μήνα, προσθέτοντας πως συνεχίζονται οι έρευνες για να εντοπιστούν τρεις άνθρωποι στον τομέα που χτυπήθηκε πιο σκληρά.

Η κομητεία Κερ, που υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα από τις πλημμύρες, «μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τρεις άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται σε αυτό το στάδιο μετά την καταστροφή της 4ης Ιουλίου», αναφέρει δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποίησε το βράδυ προχθές Σάββατο, διευκρινίζοντας πως «ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε από τους 160 και πλέον σε 3».

«Εκτεταμένη δουλειά επαλήθευσης» επέτρεψε να εξακριβωθεί πως μεγάλος αριθμός εξ όσων είχαν καταχωριστεί ως αγνοούμενοι ήταν στην πραγματικότητα ασφαλείς, πάντα κατά την ανακοίνωση.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης χτένισαν τις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε, στην κομητεία Κερ, προκειμένου να εντοπίσουν πτώματα αγνοούμενων.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στα πάνω από 1.000 μέλη των τοπικών και ομοσπονδιακών υπηρεσιών άμεσης βοήθειας που εργάστηκαν αδιάκοπα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες οι οποίες έπληξαν την κοινότητά μας», σημείωσε αξιωματούχος στην Κέρβιλ.

Δεκάδες θάνατοι αναφέρθηκαν σε γειτονικές κομητείες, με το πτώμα τουλάχιστον ενός ανθρώπου στην κομητεία Μπερνέτ να μην έχει ανακτηθεί ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι πλημμύρες άφησαν πίσω 135 νεκρούς στο κεντρικό Τέξας, ανάμεσά τους τουλάχιστον 36 παιδιά, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στην αρχή του τριημέρου της 4ης Ιουλίου, της αμερικανικής εθνικής εορτής.

Η υπερχείλιση του ποταμού Γκουανταλούπε έπληξε ειδικά την κατασκήνωση θηλέων χριστιανικής οργάνωσης Camp Mystic, στις όχθες του: 27 παιδιά και επιτηρητές έχασαν τη ζωή τους εκεί.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε τον τόπο της καταστροφής μια εβδομάδα αργότερα, την 11η Ιουλίου, με φόντο ολοένα πιο πιεστικά ερωτήματα για το πώς διαχειρίστηκαν την κρίση οι τοπικές αρχές και τον αντίκτυπο των περικοπών στον δημόσιο τομέα που εφαρμόζει η κυβέρνησή του στην εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

