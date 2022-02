Νεκρός ανασύρθηκε από το πηγάδι στο οποίο είχε παγιδευτεί εδώ και πέντε μέρες ο πεντάχρονος Ράιαν.

Οι διασώστες ανέσυραν τον άτυχο 5χρονο από το πηγάδι νεκρό μετά από πολύωρη επιχείρηση διάσωσης την οποία και μετέδωσε η μαροκινή τηλεόραση.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε το παλάτι λίγο μετά την ανάσυρση του και μετέδωσαν τα εγχώρια ΜΜΕ

Δεν υπήρχαν εξ αρχής πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι μαροκινοί διασώστες είχαν εισέλθει από νωρίς το απόγευμα στο τούνελ που οδηγεί στον θύλακα όπου βρισκόταν ο Ράιαν, το πεντάχρονο παιδί που βρίσκεται παγιδευμένο εδώ και πέντε ημέρες σε πηγάδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

