Ο Πούτιν κατηγορεί το Κίεβο για «τρομοκρατική επίθεση» στο Λουχάνσκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση» στην περιοχή του Λουχάνσκ - η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή - υποστηρίζοντας πως χτυπήθηκε φοιτητική εστία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, από το πλήγμα έχουν χάσει τη ζωή τους έξι άτομα, ενώ 39 ακόμη έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, 15 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Πούτιν τόνισε ότι η επίθεση «δεν ήταν ατύχημα», αφήνοντας να εννοηθεί πως επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια. «Ζήτησα από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίποινα», πρόσθεσε ο ίδιος.

A dangerous act with potentially even more dangerous consequences.



Ukrainian forces targeted a student dormitory at a college in Starobylsk, Luhansk region of Russia, injuring dozens of students and leaving some still trapped. pic.twitter.com/S7O2AFXNHW — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) May 22, 2026

Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρρευσε, 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη «βάρβαρη επίθεση».

Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για σήμερα, στις 23.00 (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επίθεση έγινε τη νύχτα, με τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν το κτίριο, το οποίο ανήκει στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Λουχάνσκ, στην πόλη Σταρομπίλσκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.