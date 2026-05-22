Ρωσία: Τέσσερις νεκροί και 40 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε λύκειο του Λουχάνσκ - Δείτε βίντεο

Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρρευσε, 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Ρωσικό ΥΠΕΞ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρρευσε, 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη «βάρβαρη επίθεση».

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία
