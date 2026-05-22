Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

A dangerous act with potentially even more dangerous consequences.



Ukrainian forces targeted a student dormitory at a college in Starobylsk, Luhansk region of Russia, injuring dozens of students and leaving some still trapped. pic.twitter.com/S7O2AFXNHW May 22, 2026

Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρρευσε, 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη «βάρβαρη επίθεση».

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων.

