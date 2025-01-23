Ασάφενμπουργκ: Η Γερμανία ζητά ευθύνες από κυβέρνηση Βαυαρίας για την επίθεση

«Προφανώς στο Ασάφενμπουργκ κάποια πράγματα απέτυχαν», δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, αναφερόμενη στην χθεσινή επίθεση ενός Αφγανού εναντίον παιδιών βρεφονηπιακού σταθμού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αγοριού 2 ετών και ενός 41χρονου άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να εμποδίσει τον δράστη.

Η υπουργός ζήτησε από την βαυαρική κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί ο 28χρονος Εναμουλά Ο. ήταν ακόμη ελεύθερος, παρότι είχε και κατά το παρελθόν διαπράξει αδικήματα και έκανε λόγο για «περίεργη» συμπεριφορά εκ μέρους της κρατιδιακής κυβέρνησης του Μάρκους Ζέντερ.

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν είχε κατηγορήσει την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ασύλου για αποτυχία, καθώς, όπως είπε, ενημέρωσε με καθυστέρηση την βαυαρική κυβέρνηση για την απέλαση του Αφγανού, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον εφικτή.

«Περαιτέρω έρευνες πρέπει τώρα να δείξουν γρήγορα γιατί αυτός ο δράστης βρισκόταν ακόμα στη Γερμανία και πώς αντιμετωπίστηκε από την τοπική αστυνομία και το δικαστικό σώμα παρά τις προηγούμενες πράξεις βίας του», αντέτεινε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

