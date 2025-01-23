PKK: Ο Οτσαλάν «επιδιώκει» διαπραγματεύσεις με την Τουρκία

Ο φυλακισμένος ιστορικός Κούρδος ηγέτης Αμπντουλάχ Οτσαλάν «επιδιώκει» διαπραγματεύσεις με την τουρκική κυβέρνηση, καθώς μια απόπειρα να επαναληφθεί ο διάλογος ανάμεσα στην Άγκυρα και το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) - οργάνωση που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις τουρκικές αρχές - διαφαίνεται να γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες γεννώντας προσδοκίες για ειρήνευση μεταξύ του τουρκικού κράτους και των Κούρδων.

Δύο βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM), του τρίτου μεγαλύτερου σε αριθμό βουλευτών κόμματος στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, συνάντησαν χθες τον Οτσαλάν, όπως ήταν προγραμματισμένο, στη φυλακή Ιμραλί, σε νησί στην Θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοικτά των ακτών της Κωνσταντινούπολης, όπου κρατείται ο ιδρυτής του PKK από το 1999.

«Η δουλειά του Οτσαλάν για τη διαδικασία συνεχίζεται. Μόλις ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες, θα γίνουν δημοσίως οι απαραίτητες δηλώσεις στη δημοσιότητα», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους βουλευτές του DEM.

«Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει σε όλους, σε όλους μας, να ζήσουμε μαζί και ελεύθερα», είπαν.

Για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, στα τέλη Δεκεμβρίου, βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος συνάντησαν τον Οτσαλάν, μετά από άδεια που παραχώρησε η τουρκική κυβέρνηση.

Ο 75χρονος σήμερα "Άπο" (το παρατσούκλι του ιδρυτή του PKK) είχε τότε υποστηρίξει την προσέγγιση μεταξύ Τούρκων και Κούρδων μιλώντας για «ιστορική ευθύνη» και είχε δηλώσει ότι είναι «αποφασισμένος» να συμμετάσχει στη διαδικασία συμφιλίωσης που ξεκίνησε η Άγκυρα.

Μάλιστα, μετά την πρώτη συνάντηση με τους εκπροσώπους του DEM, ο Οτσαλάν εξέφρασε την πρόθεση να καλέσει το PKK να καταθέσει τα όπλα.

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε μια «σημαντική πρόοδο» σε αυτόν τον διάλογο με το PKK.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, με τις εντάσεις στη βορειοανατολική Συρία να παραμένουν, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι αν το PKK αψηφήσει ενδεχόμενη έκκληση του ηγέτη του να καταθέσει τα όπλα, η Τουρκία θα επιτύχει με άλλα μέσα το στόχο της να εξαλείψει την τρομοκρατία.

Η τελευταία δήλωση του Τούρκου προέδρου δείχνουν τις λεπτές ισορροπίες στη πορεία ειρήνευσης μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων, καθώς η ανησυχητική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κουρδικές δυνάμεις στην Συρία και η αβεβαιότητα σχετικά με τις προθέσεις της Τουρκίας έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για τις επόμενες κινήσεις.

Παρατηρητές αναφέρουν ότι ένα ενδεχόμενο κάλεσμα του Οτσαλάν προς τους Κούρδους για αφοπλισμό μπορεί να γίνει στις 15 Φεβρουαρίου, ημερομηνία της σύλληψής του το 1999 στο Ναϊρόμπι. Άλλη πιθανή ημερομηνία για μια τέτοια (ιστορική) ανακοίνωση, η 20ή Μαρτίου, με αφορμή το Νεβρόζ, την κουρδική Πρωτοχρονιά, όποτε και γιορτές γίνονται στις πλειοψηφικές από Κούδους περιοχές στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά από τη δεύτερη συνάντησή του με τους εκπροσώπους του DEM, ο ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σύμμαχος του Ερντογάν, κάλεσε τον Οτσαλάν να διαλύσει την κουρδική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

