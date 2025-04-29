Συγχαρητήρια Φον ντερ Λάιεν στον Καναδό πρωθυπουργό Κάρνι για την εκλογική νίκη του

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη την Τρίτη τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι για τη νίκη του στις εκλογές που διεξήχθησαν εχθές στον Καναδά, επισημαίνοντας ότι προσβλέπει στη στενή συνεργασία των δύο πλευρώ.

«Συγχαρητήρια στον Μαρκ Κάρνι και το Κόμμα των Φιλελευθέρων για τη νίκη τους στις εκλογές», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, και πρόσθεσε:

«Ο δεσμός μεταξύ της Ευρώπης και του Καναδά είναι ισχυρός - και γίνεται όλο και ισχυρότερος.

Προσβλέπω στη στενή συνεργασία μας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και εντός της G7.

Θα υπερασπιστούμε τις κοινές δημοκρατικές αξίες μας, θα προωθήσουμε την πολυμέρεια και θα υποστηρίξουμε το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο».

Congratulations to @MarkJCarney and the Liberal Party on their election victory.



The bond between Europe and Canada is strong — and growing stronger.



I look forward to working closely together, both bilaterally and within the G7.



We'll defend our shared democratic values,… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2025

Πηγή: skai.gr

