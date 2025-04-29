Ρωσική νυχτερινή επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στοίχισε τη ζωή σε ένα 12χρονο κορίτσι στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι γονείς του τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Άλλο ένα παιδί διασώθηκε μέσα από τα συντρίμμια, σύμφωνα με ανάρτηση της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ρωσική νυκτερινή επίθεση με drones πραγματοποιήθηκε και στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί μία γυναίκα, ενώ κάηκε ένα κέντρο ψυχαγωγίας στο βορειοανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας κλήθηκαν στη συνοικία Ντεσνιάνσκιι, όπου συντρίμμια ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, που καταρρίφθηκε, προκάλεσαν πυρκαγιά στο κτίριο ενός κέντρου ψυχαγωγίας και τραυματίσθηκε μια γυναίκα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο με ανάρτησή του στο Telegram.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο δήλωσε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναπτύχθηκαν σήμερα λίγο πριν από τη 1 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για να προσπαθήσουν να απωθήσουν την επίθεση.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters πως άκουσαν σειρά εκρήξεων στην πόλη.

Η κλίμακα της επίθεσης δεν είναι ακόμη γνωστή ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχετικό σχόλιο από τη Ρωσία.

Εξάλλου, στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 91 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, 40 από τα οποία καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Δύο από τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας, ενώ τα υπόλοιπα καταστράφηκαν πάνω από δυτικές και νότιες ρωσικές περιφέρειες, καθώς και πάνω από τη χερσόνησο της Κριμαίας, πρόσθεσε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το σαββατοκύριακο ότι τα στρατεύματα της Μόσχας απώθησαν τις ουκρανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Κουρσκ πάνω από οκτώ μήνες αφότου το Κίεβο πραγματοποίησε εκεί μια μαζική διασυνοριακή επιδρομή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν αναφέρει ζημιές που προκαλούνται από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά μόνο τον αριθμό των drones που καταστρέφονται και όχι πόσα εκτοξεύονται.

Πηγή: skai.gr

