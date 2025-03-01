Η Τουρκία επαναλαμβάνει την πρόθεσή της να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών θα επαναφέρει την πρόταση της Άγκυρας για τη φιλοξενία ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην αυριανή συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Λονδίνο, δήλωσε σήμερα μία τουρκική διπλωματική πηγή.

Η Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ φιλοξένησε τις αρχικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, μετά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, βοηθώντας προς την κατεύθυνση της επίτευξης μιας συμφωνίας, για την ασφαλή μεταφορά των ουκρανικών εξαγωγών με σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι οποιασδήποτε συμφωνίες ειρήνευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή και των δύο πλευρών, τόσο της Ρωσίας, όσο και της Ουκρανίας.

Η Τουρκία έχει επανειλημμένα καλέσει, για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία από το 2024, ενώ από την άλλη μεριά, έχει καλωσορίσει την πρωτοβουλία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία έχει εκτροχιαστεί από τη χθεσινή δημόσια διαφωνία μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

Κατά την αυριανή συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στη βρετανική πρωτεύουσα, ο Χακάν Φιντάν θα ενημερώσει τους ηγέτες της Ευρώπης για τις τουρκικές προσπάθειες εξεύρεσης μιας “δίκαιης και διαρκούς ειρήνης” στον πόλεμο της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ίδια διπλωματική πηγή, προσθέτοντας ότι θα επιβεβαιώσει τη δέσμευση της Άγκυρας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

