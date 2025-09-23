Όταν η Pfizer ξεκίνησε στη νοτιοδυτική Ιρλανδία την παρασκευή του φαρμάκου Viagra κατά της ανικανότητας, οι ντόπιοι βίωσαν μια απότομη αύξηση της σεξουαλικής τους διέγερσης, τα... πεντάποδα κουνέλια πολλαπλασιάστηκαν και οι επισκέπτες αναγκάζονταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, επειδή οι αναθυμιάσεις από τα τοπικά εργοστάσια έμπαιναν από τα παράθυρα των αυτοκινήτων τους.

Και μπορεί για ορισμένους τα παραπάνω να είναι απλά θεωρίες, στην πραγματικότητα όμως ο αντίκτυπος των «Big Pharma», των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ξεπερνά κατά πολύ τους μύθους και τους θρύλους. Σύμφωνα με το Politico, το 1970 το ήσυχο ψαροχώρι της Ιρλανδίας, Ρινγκασκίντι, μεταμορφώθηκε σε μια βιομηχανική δύναμη και έδωσε ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της κομητείας Κορκ.

Αλλά σήμερα, η βιομηχανία - και η περιοχή που εξαρτάται από αυτήν - βρίσκονται στο μάτι του Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας των δασμών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει αποφασισμένος να αναζωογονήσει την παραγωγή φαρμάκων για την απώλεια βάρους, θεραπειών για τον καρκίνο και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων. Έχει απειλήσει λοιπόν, να επιβάλει δασμούς έως και 250% στον τομέα.

Από τα φάρμακα αξίας 213 δισ. δολαρίων που εισάγουν οι ΗΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο προέρχεται από την Ιρλανδία, παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή ακριβών επώνυμων φαρμάκων αφού το φιλελεύθερο φορολογικό καθεστώς του Δουβλίνου ασκεί ακαταμάχητη έλξη στις αμερικανικές μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες εδώ και δεκαετίες.

Οι ντόπιοι βρίσκουν μόνο περιορισμένη παρηγοριά σε μια συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Λευκού Οίκου, η οποία -τουλάχιστον στα χαρτιά- περιορίζει τους δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από την ΕΕ στο 15% και εξαιρεί τα γενόσημα φάρμακα. Η Ιρλανδία, ως μία από τις πιο ανοιχτές οικονομίες της ΕΕ, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στους δασμούς και η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ και τη ζημιά που θα μπορούσαν αυτές να προκαλέσουν.

Η περιοχή φιλοξενεί επτά από τις 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως. Περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι στην κομητεία Κορκ εργάζονται στον κλάδο — με δεκάδες χιλιάδες ακόμη σε βοηθητικές θέσεις εργασίας.

Μόνο το Ρινγκασκίντι φιλοξενεί τις Pfizer και Johnson & Johnson, την Sterling Pharma Solutions που παράγει για τη Novartis, καθώς και μικρότερες εταιρείες όπως οι Recordati, BioMarin και Hovione. Εκτός από το δραστικό συστατικό του Viagra, παρασκευάζονται εδώ σημαντικά συστατικά καρδιολογικών, ανοσολογικών και ογκολογικών φαρμάκων.

Η μεγάλη ανάπτυξη του φαρμακευτικού τομέα στην περιοχή βοήθησε στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής από τη δεκαετία του 1990 έως τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Αυτό οφείλεται στις μεγάλης κλίμακας ξένες επενδύσεις - ιδίως από τις ΗΠΑ - στους χαμηλούς εταιρικούς φόρους, στο εξειδικευμένο αγγλόφωνο εργατικό δυναμικό και στην ένταξη στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Louis Brennan, ομότιμο καθηγητή στο Trinity College του Δουβλίνου, η συμβολή της φαρμακευτικής βιομηχανίας ήταν τριπλή: Δημιούργησε θέσεις εργασίας υψηλής αξίας και με υψηλές αποδοχές, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος προμηθευτών και υπεργολάβων και δημιούργησε κρατικά έσοδα.

Το Κορκ έχει επίσης καθιερωθεί ως κόμβος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τομείς που σχετίζονται με τη φαρμακευτική.

Παιχνίδια τιμολόγησης

Από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αυτή η ατμομηχανή της ιρλανδικής οικονομίας δέχεται (λεκτική) επίθεση, αποκαλύπτοντας πόσο η ιρλανδική επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα της χώρας να παραμείνει ο κύριος προορισμός για τις αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες, πέρα ​​από τα φορολογικά οφέλη που προσφέρει, έχουν επίσης μεταφέρει εδώ και καιρό τα κέρδη και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τους εκεί.

«Θέλουμε τα φαρμακευτικά προϊόντα να κατασκευάζονται στη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC τον Αύγουστο.

Στο πλαίσιο της υπόσχεσής του να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων και να επαναφέρει την παραγωγή στις ΗΠΑ, ο Τραμπ ξεκίνησε τον Απρίλιο μια έρευνα βάσει του λεγόμενου Άρθρου 232 στον φαρμακευτικό τομέα για να διερευνήσει τον αντίκτυπο των εισαγωγών στην εθνική ασφάλεια και να επιβάλει δασμούς, εάν χρειαστεί.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι απίθανο ο Τραμπ να επιβάλει δασμό τόσο υψηλό 200 ή 250% όπως απειλεί. Ωστόσο, ένας πρώτος «χαμηλότερος δασμός» - όχι υψηλότερος από 15% - θα μπορούσε εύκολα να αυξηθεί στο 50% μετά από ένα ή δύο χρόνια.

Γίγαντες όπως η Eli Lilly και η Johnson & Johnson ανακοίνωσαν φέτος νέες επενδύσεις στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η δασμολογική πολιτική του Τραμπ κινδυνεύει να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων και να οδηγήσει σε ελλείψεις, αντί να ωθήσει σε μεγάλης κλίμακας μετεγκαταστάσεις.

Επικίνδυνη επιχείρηση

Καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να εξάγουν τα προϊόντα τους, οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από την Ιρλανδία προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50% τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους. Οι «γεωπολιτικές ανησυχίες» κατατάσσονται πλέον μεταξύ των τριών κορυφαίων απειλών για τις επιχειρήσεις στην τελευταία έρευνα του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Κορκ για τα μέλη του.

Οι εταιρείες ως επί το πλείστον σιωπούν. Η Novartis, η οποία προμηθεύεται από την Sterling Pharma Solutions, προειδοποίησε ότι «η εισαγωγή δασμών ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας πρόσθετων εμποδίων που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν περαιτέρω την πρόσβαση σε θεραπείες που σώζουν ζωές».

Αντιδρώντας στη συμφωνία μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, η Ιρλανδική Ένωση Φαρμακευτικής Υγείας προειδοποίησε ότι «οι δασμοί στα φάρμακα θα αποτελέσουν ένα σημαντικό νέο κόστος και θα αποτελέσουν τροχοπέδη για τις επενδύσεις, τις θέσεις εργασίας και την καινοτομία».

Το τι ακριβώς διακυβεύεται σε περίπτωση που οι απειλές Τραμπ γίνουν πράξη το γνωρίζουν πολύ καλά, τοπικοί, εθνικοί και Ευρωπαίοι πολιτικοί οι οποίοι ασκούν πίεση στις Βρυξέλλες προκειμένου η ΕΕ να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του μπλοκ.

Πηγή: skai.gr

