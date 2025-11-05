Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοράν Μαμντάνι έστειλε μήνυμα προς την εβραϊκή κοινότητα της πόλης, επιδιώκοντας να κατευνάσει τις ανησυχίες που έχουν προκληθεί από τις δηλώσεις του για το Ισραήλ.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με Εβραίους ηγέτες σε όλη την πόλη – εκλεγμένους αξιωματούχους, ραβίνους και εκπροσώπους της κοινότητας – για να τηρήσουμε την υπόσχεση ότι δεν θα περιοριστούμε μόνο στην προστασία των Εβραίων της Νέας Υόρκης, αλλά θα τους τιμούμε και θα τους αναγνωρίζουμε για τη συμβολή τους στην πόλη», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας, ο Μαντάνι επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης «θα σταθεί ακλόνητο στο πλευρό των Εβραίων Νεοϋορκέζων στη μάχη κατά του αντισημιτισμού».

Ο Μουσουλμάνος πολιτικός υπογράμμισε ότι θα συνεργαστεί στενά με Εβραίους αξιωματούχους, ραβίνους και τους ηγέτες της κοινότητας για να «εγγυηθεί πως η Νέα Υόρκη θα παραμείνει μία πόλη ασφαλής, σεβασμού και συνύπαρξης για όλους».

Ο Μαμντάνι ερωτηθείς για το πώς σκοπεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στην αντιμετώπιση των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Νέα Υόρκη – συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απόσυρσης ομοσπονδιακής χρηματοδότησης – και στην υλοποίηση των προεκλογικών του δεσμεύσεων για την πόλη, απάντησε ότι η Νέα Υόρκη βρίσκεται αντιμέτωπη με «διπλή κρίση – μια αυταρχική κυβέρνηση και μια κρίση ακρίβειας».

«Καθήκον μου είναι να ανταποκριθώ και στα δύο. Να υπερασπιστώ την πόλη, αλλά και να διασφαλίσω ότι δεν θα αντιμετωπίζουμε την Ουάσιγκτον ως τη ρίζα όλων των προβλημάτων μας εδώ, στη Νέα Υόρκη», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι πολλά από τα προβλήματα της πόλης προϋπήρχαν της διακυβέρνησης Τραμπ και ανακοίνωσε ότι θα στηριχθεί στην ομάδα μετάβασης, αποτελούμενη αποκλειστικά από γυναίκες, την οποία παρουσίασε νωρίτερα την ίδια μέρα, για να εξασφαλίσει απτά αποτελέσματα.

«Πρόκειται για γυναίκες με αποδεδειγμένη ικανότητα να διαχειρίζονται πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με τον Τραμπ»

Ο Μαμντάνι δήλωσε ότι «θα κρατήσει ανοιχτή την πόρτα» για διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρότι, όπως είπε, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

Τόνισε ότι παραμένει διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Τραμπ, είτε για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, είτε για τα ζητήματα που του μεταφέρουν οι Νεοϋορκέζοι σχετικά με τις επιπτώσεις των πολιτικών του Αμερικανού προέδρου.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις περικοπές του ομοσπονδιακού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας SNAP, οι οποίες, όπως είπε, δεν πλήττουν μόνο τους δικαιούχους, αλλά και ανεβάζουν τις τιμές στα καταστήματα τροφίμων σε ολόκληρη την πόλη.

«Αν υπάρξει ποτέ κάτι που μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους αυτής της πόλης, είμαι έτοιμος να μιλήσω με τον οποιονδήποτε», είπε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, προσθέτοντας ότι δεν θα «μασήσει τα λόγια του» απέναντι στον Τραμπ.

«Θα συνεχίσω να περιγράφω τις πράξεις του όπως είναι, αλλά πάντα «αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για διάλογο γιατί δεν πρέπει να εκληφθεί ως μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ δύο ανθρώπων», υπογράμμισε.

Ο σοσιαλιστής Ζοράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης στο τέλος μιας νύχτας τοπικών εκλογικών αναμετρήσεων που έφεραν ήττες για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 34χρονος Μαμντάνι, αποφασισμένος αντίπαλος του Αμερικανού προέδρου, εξελέγη με μεγάλο προβάδισμα έναντι του βασικού του αντιπάλου, του κεντρώου πρώην κυβερνήτη της πολιτείας Άντριου Κουόμο, σύμφωνα με τις προβολές πολλών μέσων ενημέρωσης.

Ο Ζοράν Μαμντάνι θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ. Θα είναι επίσης ο νεαρότερος άνθρωπος που κατέλαβε ποτέ αυτήν τη θέση.

Τη νίκη του υποδέχθηκαν με επιφωνήματα χαράς αλλά και με δάκρια συγκίνησης οι υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί σε μεγάλη αίθουσα στο κέντρο του Μπρούκλιν.

«Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι βλέπεις, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: να ανεβάσεις την ένταση!», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος των υποστηρικτών του που πανηγύριζε λίγο αφού ανακηρύχθηκε ο νικητής των εκλογών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.