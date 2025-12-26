Μαλαισία: 15 χρόνια κάθειρξης για τον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ

Δικαστήριο της Μαλαισίας καταδίκασε τον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ σε κάθειρξη δεκαπέντε ετών για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος στο σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού επενδυτικού ταμείου 1MDB.

Γιος ενός από τους ιδρυτές της Μαλαισίας, ο 72χρονος πρώην πρωθυπουργός δικάσθηκε για τέσσερις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας που συνδέονται με δωροδοκία ύψους 471 εκατ. ευρώ από το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1Malaysia Development Berhad (1MDB), καθώς και για 21 κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

