Μακρόν: Θα πω στον Τραμπ να μην είναι αδύναμος στον Πούτιν

«Θα ταξιδέψω στην Ουάσιγκτον για να πείσω τον Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουμε τα ίδια συμφέροντα» επισήμανε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.



«Τον ξέρω, τον σέβομαι, με σέβεται. Θα πω στον Τραμπ ότι δεν πρέπει να είναι αδύναμος μπροστά στον Πούτιν. Η αδυναμία στον Πούτιν δεν θα τον κάνει αξιόπιστο στην Κίνα, και στην ιρανική πυραυλική απειλή».



«Δεν σχεδιάζουμε να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Θα μπορούσαν να σταλούν δυνάμεις ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία» διευκρίνισε ο Εμανουέλ Μακρόν. Θα ήταν δύσκολο να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκό στρατό, παραδέχθηκε ο Γάλλος πρόεδρος.



Όπως επισήμανε, ο Τραμπ δημιουργεί αβεβαιότητα, επειδή θέλει να γίνονται συμφωνίες. Η αβεβαιότητα του Τραμπ, δημιουργεί αβεβαιότητα και για τον Πούτιν, που επίσης δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να κάνει, προειδοποίησε.



Αν δεν υπάρχει αποτροπή, η Ρωσία δεν θα κρατήσει τον λόγο της προειδοποίησε ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στις ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ακόμα ότι ο Ουκρανός ομόλογός του είναι νόμιμα στην εξουσία, στον απόηχο της δήλωσης του Τραμπ που τον αποκάλεσε δικτάτορα. Εξελέγη μέσω δημοκρατικών εκλογών, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τον Πούτιν, είπε.



Όπως ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον, ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ενώ ο Κιρ Στάμερ την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

