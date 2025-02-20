ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κόβει τις συνδρομές του σε μέσα ενημέρωσης

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε σήμερα ότι διέταξε την παύση όλων των συνδρομών του σε μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο σαρωτικών περικοπών της κυβέρνησης Τραμπ σε δαπάνες που κρίνει περιττές.

Μεταξύ των μέσων ενημέρωσης αυτών είναι το Reuters, ο Economist, οι New York Times, το Politico, το Bloomberg News, το Associated Press, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ σε ανακοίνωση που εστάλη μέσω email στο Reuters είπε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέστειλε τις συμβάσεις για συνδρομές μέσων που δεν είναι ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά περιοδικά.

«Γραφεία και τμήματα μπορούν να αιτηθούν εξαίρεση αιτιολογώντας το αίτημά τους για ποιο λόγο η πρόσβαση (σ.σ. συνδρομή σε μμε) είναι κρίσιμη για την αποστολή, πώς ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και πώς επηρεάζει την ασφάλεια και την ευημερία του εργατικού δυναμικού».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν διευκρίνισε πόσο θα διαρκέσει η αναστολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι όλες οι δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες της πολιτικής Τραμπ "Πρώτα η Αμερική".

Η Washington Post, η οποία ανέφερε για πρώτη φορά την εντολή παύσης σε συνδρομές στα μμε χθες Τετάρτη, ανέφερε επίσης ένα υπηρεσιακό σημείωμα του ΥΠΕΞ που έδινε εντολή στο προσωπικό να δώσει προτεραιότητα στον τερματισμό των συμβάσεων με τα μμε Economist, New York Times, Politico, Bloomberg News, Associated Press και Reuters.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το σημείωμα, το οποίο το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές.

Ο Τραμπ επικρίνει διαρκώς σε όλη του την πολιτική καριέρα μέσα ενημέρωσης για τη δημοσιογραφική κάλυψη για αυτόν και τις πολιτικές του.

Η αμερικανική προεδρία επέβαλε επ' αόριστον αποκλεισμό στο Associated Press λόγω της άρνησης του ειδησεογραφικού πρακτορείου να αναφέρει τον Κόλπο του Μεξικού, "Κόλπο της Αμερικής", παρά το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε τον Ιανουάριο ο Τραμπ. Σε απάντηση, το AP είπε ότι θα αναφέρεται στον Κόλπο με την αρχική του ονομασία για να διασφαλίσει ότι τα τοπωνύμια και η γεωγραφία είναι εύκολα αναγνωρίσιμα σε αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, ενώ αναγνωρίζει την νέα ονομασία που αναφέρεται στο διάταγμα Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος διέταξε στις αρχές Φεβρουαρίου την ακύρωση των συνδρομών στο Politico, αφού αυτός ο μιντιακός οργανισμός έγινε στόχος κριτικής για πληρωμές από την αμερικανική υπηρεσία διεθνούς ανάπτυξης (USAID) σε συνδρομές στην υπηρεσία ειδήσεων POLITICO Pro.

Η USAID, που προσφέρει ζωτικής σημασίας βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες σε όλο τον κόσμο, ξηλώθηκε από την ομάδα του Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με τις σαρωτικές αυτές περικοπές που εξαπλώνονται σε όλο το φάσμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.