Μασκ: Αποκαλεί «τύραννο» τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας

«Τύραννο» αποκάλεσε σήμερα ο Ίλον Μασκ τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας, σε μια ακόμη παρέμβαση προβεβλημένου στελέχους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας αυτής της ανατολικής Ευρώπης, αναφορικά με την ακύρωση του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2024.

Έχοντας εμφανισθεί από το πουθενά, ο 62χρονος υποψήφιος της ακροδεξιάς Καλίν Γκεοργκέσκου επικράτησε στον πρώτο γύρο των ρουμανικών προεδρικών εκλογών στις 24 Νοεμβρίου προς γενική κατάπληξη, σαρώνοντας τα φαβορί που προέρχονταν από κυβερνητικά κόμματα. Άγνωστος στην πολιτική σκηνή της χώρας μέχρις ότου οι ακραίες φιλορωσικές απόψεις του προσελκύσουν προσοχή και ενδιαφέρον σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδίως στο Tik Tok.

Δύο μέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, το ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο ανακοίνωσε στις 6 Δεκεμβρίου ότι «ακυρώνει συνολικά» τις προεδρικές εκλογές ώστε να «βεβαιωθεί για την εγκυρότητά τους και για τη νομιμότητά τους» και ζήτησε να επαναληφθεί «το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας», μια απόφαση χωρίς προηγούμενο που βύθισε τη χώρα σε σοκ. Το Δικαστήριο επικαλέσθηκε «πολλαπλές παρατυπίες και παραβιάσεις του εκλογικού νόμου που στρέβλωσαν τη φύση της ψήφου των πολιτών και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των υποψηφίων πλήττοντας έτσι τη διαφάνεια και τον δίκαιο χαρακτήρα της προεκλογικής εκστρατείας, καταπατώντας τις αρχές των δημοκρατικών εκλογών».

Ο Γκεοργκέσκου προσέφυγε στις 16 Δεκεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της ακύρωσης των εκλογών, αλλά το ΕΔΔΑ απέρριψε την αγωγή του ακροδεξιού υποψηφίου προέδρου της Ρουμανίας. Ο ακροδεξιός υποψήφιος ζητούσε με την προσφυγή του αυτή να δώσει εντολή στο ρουμανικό κράτος να ανατρέψει την ακύρωση του πρώτου γύρου εκλογών και να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος. Ο Γκεοργκέσκου είχε ήδη προσπαθήσει να κινηθεί νομικά στη Ρουμανία κατά της ακύρωσης των προεδρικών εκλογών. Το Εφετείο στο Βουκουρέστι απέρριψε το αίτημά του στα τέλη Δεκεμβρίου.

Χθες Τετάρτη, ο αρχιδικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου Μαριάν Ενάκε κατήγγειλε απειλές από τον Γκεοργκέσκου, ο οποίος προειδοποίησε δικαστές ανώτατων δικαστηρίων ότι αν εκλεγεί πρόεδρος, αυτοί θα δικαστούν για εσχάτη προδοσία.

Στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια την περασμένη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην ομιλία του κατά την οποία επιτέθηκε στην Ευρώπη, αναφέρθηκε στην αμφιλεγόμενη, σύμφωνα με αυτόν, ακύρωση των εκλογών στη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας την ως παράδειγμα αυτού που είπε ότι είναι αντιδημοκρατική λογοκρισία της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών αντιπάλων από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Σήμερα ο Μασκ, πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και αρμόδιος πλέον για σαρωτικές περικοπές στην αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κοινοποίησε μια ανάρτηση στο Χ, που έγραφε ότι ο Ενάκε απορρίπτει την πίεση των ΗΠΑ για το αν θα πρέπει να επιτραπεί στον Γκεοργκέσκου να είναι υποψήφιος στις νέες προεδρικές εκλογές του Μαΐου.

«Αυτός ο τύπος είναι τύραννος, όχι δικαστής», έγραψε ο Μασκ.

Ο δισεκατομμυρίους έχει αναδημοσιεύσει στο παρελθόν δηλώσεις του Ρουμάνου ακροδεξιού υποψηφίου, καθώς και podcast αμφιλεγόμενων ακροδεξιών παρουσιαστών όπως ο Αλεξ Τζόουνς που κάνουν αφιερώματα στον πολιτικό αυτό.

Ο Γκεοργκέσκου, ο οποίος έχει επαινέσει τους φασίστες ηγέτες της Ρουμανίας της δεκαετίας του 1930, έχει εκφράσει τον θαυμασμό του τόσο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας, βρίσκεται στην πρώτη θέση σε δημοσκοπήσεις.

Ο Μασκ έχει προβεί σε ωμές παρεμβάσεις σε εσωτερικές υποθέσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών, έχοντας προβεί σε χυδαίες υβριστικές επιθέσεις κατά πολλών ευρωπαίων ηγετών. Μεταξύ άλλων στηρίζει με σθένος το ακροδεξιό AfD στις γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές που θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή, ενώ μεταξύ των στόχων του είναι και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.