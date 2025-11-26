ΗΠΑ: Η Τζόρτζια αποσύρει την υπόθεση εκλογικής παρέμβασης κατά Τραμπ

Η εισαγγελία της Τζόρτζια απέσυρε οριστικά την υπόθεση για παρέμβαση στις εκλογές του 2020 που βάρυνε τον Ντόναλντ Τραμπ και 14 συνεργάτες του, κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο σε μια δικαστική διαδικασία που κάποτε θεωρούνταν σοβαρή απειλή για το πολιτικό μέλλον του Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Τραμπ αποφεύγει πλέον πλήρως τον ποινικό κίνδυνο για τις προσπάθειές του να ανατρέψει την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν το 2020. Οι ομοσπονδιακές υποθέσεις του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ για την παρέμβαση στα εκλογικά αποτελέσματα που οδήγησε στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, καθώς και για την κακοδιαχείριση απόρρητων εγγράφων, είχαν ήδη αποσυρθεί.

«Δεδομένης της πολυπλοκότητας των νομικών ζητημάτων που εξετάζονται -από συνταγματικά ζητήματα και τη Ρήτρα Υπεροχής, έως ζητήματα ασυλίας, δικαιοδοσίας, τόπος εκδίκασης, δικαιώματος σε ταχεία δίκη και πρόσβασης σε ομοσπονδιακά αρχεία- και ακόμη κι αν όλα αυτά επιλύονταν υπέρ της Πολιτείας, η προσαγωγή της υπόθεσης σε δίκη το 2029, το 2030 ή ακόμη και το 2031 θα ήταν άθλος», σημείωσε ο εισαγγελέας της υπόθεσης, Peter Skandalakis, την Τετάρτη.

Ο Skandalakis ανέφερε ότι εξέτασε το ενδεχόμενο να διαχωρίσει την υπόθεση του Τραμπ από εκείνη των συγκατηγορουμένων του, επιχειρώντας να τους δικάσει πρώτα, αναμένοντας την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Ωστόσο, όπως είπε, κάτι τέτοιο «θα ήταν παράλογο, υπέρμετρα επαχθές και δαπανηρό τόσο για την Πολιτεία όσο και για την κομητεία Φούλτον».

Οι ιστορικές κατηγορίες για εκβιασμό σε επίπεδο πολιτείας είχαν ασκηθεί στις 14 Αυγούστου 2023 κατά του Τραμπ και ακόμη 18 προσώπων από την εισαγγελέα της κομητείας Φούλτον, Φάνι Γουίλις, εκλεγμένη Δημοκρατική, η οποία είχε ξεκινήσει από τις αρχές του 2021 μια εκτεταμένη έρευνα για τη φερόμενη παρέμβαση του Τραμπ στις εκλογές της Τζόρτζια.

Η έρευνα ξεκίνησε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση ενός τηλεφωνήματος του Ιανουαρίου, στο οποίο ο Τραμπ πίεζε τον υπουργό Εσωτερικών της Τζόρτζια, Μπραντ Ράφενσπεργκερ, επίσης Ρεπουμπλικανό, να «βρει» τις ψήφους που χρειάζονταν για να κερδίσει την Πολιτεία στις προεδρικές εκλογές.

Η Γουίλις απομακρύνθηκε τελικά από την υπόθεση έπειτα από μια μακρά νομική διαμάχη για την αρμοδιότητά της. Η εκλογή του Τραμπ στην προεδρία το 2024 είχε ήδη καταστήσει αβέβαιη τη συνέχιση της δίωξης. Την Τετάρτη, ο Skandalakis, διευθυντής του Συμβουλίου Εισαγγελέων της Τζόρτζια, εξέδωσε την τελική απόφαση που έβαλε τέλος στη διαδικασία.



